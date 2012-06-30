فضای بیرونی واحدهای تجاری ملایر بر اساس معماری اسلامی ساخته می شود

به گزارش خبرنگارمهر، رضا زنگنه امروز بعد از ظهر در جمع خبرنگاران ملایر اظهار داشت: تا قبل از سال 86 نماهای ساختمان ها در ملایر بسیار نامناسب بود اما با اجرای طرح مبلمان شهری و با برنامه ریزی فضاهای بیرونی واحدهای تجاری، مسکونی و خدماتی بر معماری اسلامی تاکید شده است.

وی به تغییرات ایجاد شده در شهرداری ملایر اشاره کرد و گفت: اصلاح و بازنگری فرآیند جریان کار در شهرداری و ارتقاء سلامت اداری و افزایش کارایی در سه سال باعث نمونه شدن شهرداری و شورای شهر ملایر در استان همدان شد.

رئیس شورای اسلامی شهر گفت: ساختار منابع شهرداری در سالهای قبل بر اساس فروش دارایی‌ها و ثروت شهرداریها تعیین شده بود.

وی با بیان اینکه انجام برنامه‌های مالیاتی و خدماتی در شهرداری تا قبل از سال 86 به صورت سنتی و دستی انجام می شد، افزود: بعد از برنامه ریزی‌های مختلف از سال 86 به بعد تمام امور سیستم از حالت سنتی خارج و به صورت رایانه ای انجام می‌شود و درصد تخلفات به صفر رسیده است.

رئیس شورای شهر ملایر با بیان اینکه در چهار سال گذشته بسیاری از بدهی‌های معوقه از جمله حقوق پرسنل و نیروهای شهرداری، بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بدهی‌های آب و برق و هزینه‌های نقل و انتقال سند اوقافی پرداخت شده است، گفت: در این مدت پیشرفتها و موفقیتهای زیادی در اجرای پروژهای عمرانی محقق شده است.

زنگنه با بیان این که درآمد شهرداری ملایر در سال گذشته 42 میلیارد تومان بوده است، گفت: بیش از 28 میلیارد تومان آن از منابع دولت تامین شده است که 66 درصد از منابع شهرداری را تشکیل می دهد.

وی به ساخت پروژه‌هایی چون بام ملایر، جاده سلامت، بلوار کریم خان زند، پارک مهر و کوهسار به مساحت 460 هکتار به منظور افزایش سرانه فضای سبز، تعریض خیابانهای اصلی شهر و افزایش سرانه‌ معابر در سطح شهر را از اقدامات شهرداری ملایر در سالهای اخیر عنوان کرد

زنگنه اضافه کرد: در سال جاری مینی‌برد(دنیای کوچک) شامل بناهای تاریخی ایران و جهان در ابعاد کوچکتر در ملایر ساخته می‌شود.