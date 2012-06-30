طرح آمایش آموزش عالی استان اردبیل نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود گنجی عصر شنبه در نشست روسای دانشگاههای استان اردبیل با نمایندگان مردم اردبیل، سرعین، نیر و نمین در مجلس افزود: طرح آمایش آموزش عالی با هدف ایجاد رشته هایی که بازار کار دارد، اجرا می شود.

به گفته وی در این طرح کمیته آمایش استانی مراکز آموزش عالی با شناسایی ظرفیتها و نیازهای هر منطقه ای رشته های تحصیلی را مشخص و ضمن سرمایه گذاری متناسب با بازار کار تصمیماتی اتخاذ می شود.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی جلوگیری از اشباع رشته هایی که بازار کار ندارند را از مهمترین اهداف این طرح برشمرد و متذکر شد: براساس طرح آمایش آموزش عالی مصمم هستیم بازار کار و نیاز جامعه را متناسب با رشته های موجود برطرف کنیم.

پارک علم و فناوری و آزمایشگاه پژوهشگران در اردبیل ایجاد می شود

وی یادآور شد: با آغاز روند اجرایی این طرح در صورت حل شدن فضای آموزشی و مساعدت مسئولان استان در این زمینه، رشته های این دانشگاه افزایش خواهد یافت.

گنجی همچنین از تاسیس پارک علم و فناوری و آزمایشگاه بزرگ استان برای پژوهشگران خبر داد و تصریح کرد: با حضور این دانشگاه در لیست دانشگاههای جهان برای اولین بار دانشگاه محقق اردبیلی را جزو دانشگاههای مرجع مطرح کرده است.

وی با اشاره به قانون توسعه پنجم در خصوص خصوصی سازیهای خوابگاههای دانشجویی متذکر شد: رشد و توسعه دانشگاه محقق اردبیلی در سایه فعالیتهای اقشار مختلف دانشگاه بوده است.

ضرورت یکپارچه سازی آموزش عالی در استان اردبیل

در این نشست نماینده مردم اردبیل، سرعین، نیر و نمین در مجلس بر یکپارچه سازی آموزش عالی استان بویژه در جذب رشته های مورد نیاز و متناسب منطقه تأکید کرد.

مصطفی افضلی فرد با بیان اینکه جذب رشته هایی مثل گردشگری برای سرعین می تواند در زمینه رشد و توسعه گردشگری تاثیرگذار باشد، افزود: همکاری دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان دانشگاه مادر و سایر دانشگاههای استان در برآورد میزان فارغ التحصیلان و میزان جذب شدگان در بازار کار می تواند در اشتغالزایی استان موثر واقع شود.

وی همچنین با تشریح کمیسیون اصل 90 و نظارت آن بر کمیته های فرهنگی و آموزشی، اسلامی شدن دانشگاهها را از مطالبات رهبری عنوان کرد و خواستار بررسی و ارایه همه جانبه نیازهای آموزش عالی استان در راستای رشد وتعالی علمی استان شد.

در این نشست روسای دانشگاههای علوم پزشکی، پیام نور، آزاد اسلامی، علمی ـ کاربردی و همچنین مسئولان جهاد دانشگاهی و علوم تحقیقات حضور داشتند.

