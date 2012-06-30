نمایشگاه کتاب به مناسبت روز قلم در همدان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که ظهر شنبه فعال شد، تمام انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در معرض نمایش گذاشته شده است.

همچنین مجموعه ای آرشیوی از مجلات تخصصی کتاب ماه در 9 بخش اصلی نیز به منظور نمایش و فروش در اختیار مراجعه کنندگان قرار گرفته است.

برگزاری مسابقه فرهنگی، اهدا بسته فرهنگی به مراجعان، عضوگیری از علاقمندان به عضویت در کتابخانه ملی و ارائه خدمات اسنادی و آرشیوی به علاقمندان از جمله برنامه های این نمایشگاه است.

این نمایشگاه از دهم تا 14 تیر ماه از ساعت هشت تا 14 در ساختمان اداری این مدیریت دایر است.