نمایشگاه کتاب به مناسبت روز قلم در همدان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که ظهر شنبه فعال شد، تمام انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در معرض نمایش گذاشته شده است.
همچنین مجموعه ای آرشیوی از مجلات تخصصی کتاب ماه در 9 بخش اصلی نیز به منظور نمایش و فروش در اختیار مراجعه کنندگان قرار گرفته است.
برگزاری مسابقه فرهنگی، اهدا بسته فرهنگی به مراجعان، عضوگیری از علاقمندان به عضویت در کتابخانه ملی و ارائه خدمات اسنادی و آرشیوی به علاقمندان از جمله برنامه های این نمایشگاه است.
این نمایشگاه از دهم تا 14 تیر ماه از ساعت هشت تا 14 در ساختمان اداری این مدیریت دایر است.
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