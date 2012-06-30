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۱۰ تیر ۱۳۹۱، ۲۰:۲۰

نمایشگاه کتاب به مناسبت روز قلم در همدان دایر شد

نمایشگاه کتاب به مناسبت روز قلم در همدان دایر شد

همدان - خبرگزاری مهر: همزمان با روز قلم نمایشگاه یک هفته ای کتاب از انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و مجلات تخصصی کتاب ماه در محل ساختمان مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشوردر همدان دایر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که ظهر شنبه فعال شد، تمام انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در معرض نمایش گذاشته شده است.

همچنین مجموعه ای آرشیوی از مجلات تخصصی کتاب ماه در 9 بخش اصلی نیز به منظور نمایش و فروش در اختیار مراجعه کنندگان قرار گرفته است.

برگزاری مسابقه فرهنگی، اهدا بسته فرهنگی به مراجعان، عضوگیری از علاقمندان به عضویت در کتابخانه ملی و ارائه خدمات اسنادی و آرشیوی به علاقمندان از جمله برنامه های این نمایشگاه است.

این نمایشگاه از دهم تا 14 تیر ماه از ساعت هشت تا 14 در ساختمان اداری این مدیریت دایر است.

کد مطلب 1639007

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