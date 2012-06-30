به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از مجموعه مستند "انقلاب بدون مرز" از تولیدات گروه حماسه و دفاع شبکه یک عصر امروز دهم تیر ماه ساعت 18:30 در حوزه هنری با اجرای مرتضی حیدری برگزار شد.

در ابتدای این مراسم علی عسگری، معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بعد از پخش کلیپی از صحبت های مقام معظم رهبری گفت: اتفاقات منطقه را باید در چهارچوب بیداری اسلامی تعبیر کرد. گرچه ما این تحلیل را از روزهای اول داشتیم و حالا به وقوع پیوسته است.

وی ادامه داد: باید چنین اتفاقاتی به زبان هنر ثبت و ضبط شود. این حرکت ها برگرفته از حرکت صدر اسلام است. بنابراین وقایع تاریخی باید ثبت شود.

معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات با قدردانی از تلاش های شبکه یک برای تولید مستند "انقلاب بدون مرز" ابراز امیدواری کرد که تهیه این مستند ذخیره قبر و آخرت آقای فرجی مدیر این شبکه شود.

در ادامه مراسم سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن قدردانی از کسانی که در تهیه این مستند دست داشتند، گفت: این اقدام شبکه یک شایسته است و باید از نقش آفرینان این حماسه بزرگ قدردانی کرد. بیداری اسلامی موضوعی است که می توان درباره آن آثار فاخری ساخت بنابراین باید به دنبال سوژه های جدید باشیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: بعد از تاکیدات مقام معظم رهبری اقدامات خوبی صورت گرفته که در این باره می توان به اقدام شبکه یک اشاره کرد. بعد از برگزاری جلسه با نخبگان شاهد کارهای خوبی بودیم. ساخت چنین تولیداتی با موضوع بیداری اسلامی می تواند نگاه افراد را دگرگون کند.

حسینی با بیان اینکه این روزها تبلیغات زیادی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران می شود عنوان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران الگو و الهام بخش است به همین دلیل بر علیه ایران تبلیغ می کنند. بنابراین باید از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران استفاده کنیم. حرکت های نمادین آغاز راه است و ما می توانیم تغییرات مبنایی هم داشته باشیم.

وی با اشاره به تحریم هایی که به نظام جمهوری اسلامی ایران می شود، گفت: این تحریم ها به حدی شده که در دوران جنگ هم این گونه نبود. این تحریم ها به خاطر این است تا حلقه محاصره را روز به روز برای ما تنگ تر کنند. ساخت آثار متنوع درباره بیداری اسلامی تاثیر زیادی خواهد گذاشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: هنر بهترین قالب برای نشان دادن موضوع بیداری اسلامی است، چرا که جاذبه های بیشتری دارد و تاثیرگذاری و ماندگاری آن هم بیشتر است. با نگاهی به کشورهای دیکتاتور متوجه می شوید که چگونه پادشاه ها انتخاب می شوند که متوسط سن آنها 75 سال است. تزویرهای دیکتاتورها مشخص شده است و ما می توانیم با بهره بردن از هنرهای مختلف و هنرمندان ایران درباره موضوع بیداری اسلامی کار کنیم و همه را در این مسئله شریک کنیم.

حسینی اشاره کرد: باید واقعیت ها را بیان کرد. بنابراین اهل فکر و اندیشه و قلم مسئولیت سنگینی بر دوش دارند و این رسالت خطیر است. می توان با ساخت فیلم های متعدد مستند به موضوع بیداری اسلامی پرداخت. حرکت مردمی آغاز شده است و باید اقدامات زیادی انجام داد تا بتوانیم واقعیت را نشان بدهیم. ساخت مستند "انقلاب بدون مرز" در شبکه یک نتیجه زحمات همکارانی است که در این شبکه فعالیت می کنند.

وی یادآور شد: باید واقعیات جنگ 33 روزه به تمام جهانیان گفته شود و این میسر نمی شود مگر آنکه برنامه های تاثیرگذار در این باره انجام شود. دنیا مشتاق است و باید این مسئله را به جهانیان نشان داد. بنابراین فرهنگ و هنر رسالت خطیری در ارتباط با بیداری اسلامی بر عهده دارد. مستند "مهار نشده" و فیلم "قلاده های طلا" نشانگر اتفاقات پشت صحنه هستند و دست هایی را نشان می دهند که چگونه منجر به مسائلی شده اند.

وزیر فرهنگ و ارشاد افزود: ساخت چنین آثاری موثر است. در نبرد حق و باطل، مسلماً حق بر باطل پیروز می شود. ممکن است باطل جولان بدهد، اما مثل کف روی آب می ماند و در نهایت آب گوارا باقی می ماند.

در ادامه مهدی فرجی مدیر شبکه یک ضمن تشکر از حاضران در این مراسم گفت: مستندسازان این شبکه تلاش زیادی کرده اند تا اثر فاخری با موضوع بیداری اسلامی تهیه کنند. ما سعی می کنیم در این باره آثار متنوعی بسازیم که در این باره می توان به سریال 30 قسمتی "حزب الله" اشاره کرد که در 30 قسمت تهیه می شود. این مجموعه در حال حاضر مراحل نگارش را سپری می کند.

وی ادامه داد: این مجموعه به تهیه کنندگی و کارگردانی سعید ابوطالب قرار است به موضوعی بپردازد که قطعاً مورد توجه بینندگان قرار خواهد گرفت. تولید نماهنگ، مستند، فیلم، مجموعه و ... با موضوع بیداری اسلامی در دستور کار ما قرار دارد. همچنین همکاران برای مستند "انقلاب بدون مرز" از تولیدات گروه حماسه و دفاع شبکه یک زحمت زیادی کشیدند.

این مراسم با پخش بخش هایی از مستند "انقلاب بدون مرز" به پایان رسید.