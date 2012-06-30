تاکید وزیر خارجه سوئد بر لزوم حل موضوع هسته ای ایران از طریق سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر، در گفتگوی تلفنی امروز وزرای خارجه ایران و سوئد آخرین وضعیت مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 و دیگر موضوعات منطقه ای مورد تبادل نظر قرار گرفت .



در این گفتگو علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به مذاکرات اخیر در نشست مسکو و ابتکارات ارائه شده طرف ایرانی در این نشست و توافق طرفین برای برگزاری نشست کارشناسی در استانبول ، بر لزوم استفاده طرفهای مقابل از این فرصت و ضرورت جدیت در این مذاکرات برای حصول به نتیجه تاکید کرد.



کارل بیلت وزیر خارجه سوئد نیز با اشاره به اهمیت ادامه مذاکرات پیش رو ، بر لزوم حل و فصل موضوع از طریق سیاسی تاکید کرد .



لازم به ذکر است که بیلت وزیر خارجه سوئد از جمله مقامات سیاسی اروپائی است که معمولا بر تداوم گفتگو های سیاسی برای حل مسئله هسته ای ایران حمایت کرده است.

