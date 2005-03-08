جوانان مواد مخدر را آسان تر از مايحتاج عمومي تهيه مي كنند // ستاد مبارزه با مواد مخدر كارنامه درخشاني ندارد

دكتر عابد فتاحي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: سالهاست كه ستاد مبارزه با مواد مخدر در كشور ما فعاليت مي كند اما هنوز تهيه كردن مواد مخدر بسيار آسان تر از تهيه كردن مايحتاج عمومي مردم است، با چنين اوضاعي ما چطور مي توانيم حكم به كارايي ستاد مبارزه با مواد مخدر بدهيم.

وي تصريح كرد: با اين همه شهيد و كشف اين همه مواد مخدر چرا هنوز هم بايد كشور ما جزو كشورهاي پر مصرف مواد مخدر به خصوص ترياك و هرويين باشد.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس خاطر نشان كرد: ساختار خانواده در كشور ما به دليل وجود مواد مخدر به شدت تهديد مي شود و در هر خانواده اي كه يك عضو معتاد وجود داشته باشد، آن خانواده در معرض از هم پاشيده شدن است.

دكتر فتاحي گفت : سوال مهمي كه ما از ستاد مبارزه با مواد مخدر داريم اين است كه چرا تركيه و بلغارستان هم كه بر سر راه ترانزيت مواد مخدر قرار دارند به اندازه ايران با اين موضوع درگير نيستند و تعداد معتادان اين كشورها به مراتب پايين تر از كشور ما است؟!

وي افزود: مبارزه با مواد مخدر كار بسيار سختي است براي به هدف رسيدن بايد برنامه ريزي درست انجام داد، ما حتي در تمام اين سال ها نتوانستيم ايراد كار خود را پيدا كنيم، ستاد مبارزه با مواد مخدر بايد با تمام قدرت فرهنگ سازي مي كرد و نمي گذاشت كه فرهنگ استفاده از مواد مخدر در بين جوانان گسترش پيدا كند، اما متاسفانه اين كار صورت نگرفت.

دكتر فتاحي تصريح كرد: حالا ديگر جوانان قشر مرفه و قشر فقير جامعه هر دو در تيررس سوداگران مرگ قرار گرفته اند و اين نشان دهنده عملكرد ضعيف ستاد مبارزه با مواد مخدر است.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در خصوص منحل شدن ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در اين زمينه اطلاعي ندارم، فقط مي دانم كه مجلس با بودجه درخواستي ستاد به دليل عملكرد ضعيف آن موافقت نكرده است.

وي در پايان خاطر نشان كرد: البته نبايد كارهايي را كه اين ستاد انجام داده نا ديده گرفت، آمارهايي كه آن ها از معتادين و ورود مواد مخدر به ايران و ... به دست آورده اند آمارهاي تكان دهنده اي است اما در عمل نتوانسته اند اين آمارها را كاهش دهند و ايراد كار همين جا است.