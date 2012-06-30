  1. سیاست
۱۰ تیر ۱۳۹۱، ۲۰:۳۲

طی پیامی؛

احمدی‌نژاد سالگرد استقلال بروندی را تبریک گفت

احمدی‌نژاد سالگرد استقلال بروندی را تبریک گفت

رئیس جمهور در پیامی به همتای خود در بروندی سالگرد استقلال این کشور را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر،متن پیام تبریک محمود احمدی نژاد به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
 
جناب آقای پیر انکورونزیزا
 
رئیس جمهوری بروندی
 
فرارسیدن سالگرد استقلال بروندی را به جنابعالی، دولت و ملت آن کشور صمیمانه تبریک می گویم.
 
امیدوارم با مساعی مشترک و مضاعف، بیش از پیش شاهد گسترش هر چه بیشتر مناسبات میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بروندی در کلیه زمینه های مورد علاقه طرفین و در راستای منافع متقابل دو ملت و استقرار صلح، عدالت و امنیت پایدار و همچنین رفع ستم و تبعیض در سراسر جهان باشیم.
 
از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت جنابعالی و بهروزی و سرافرازی دولت و ملت دوست بروندی را مسألت دارم.
 
محمود احمدی نژاد
رئیس جمهوری اسلامی ایران
کد مطلب 1639020

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