به گزارش خبرگزاری مهر،متن پیام تبریک محمود احمدی نژاد به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای پیر انکورونزیزا

رئیس جمهوری بروندی

فرارسیدن سالگرد استقلال بروندی را به جنابعالی، دولت و ملت آن کشور صمیمانه تبریک می گویم.

امیدوارم با مساعی مشترک و مضاعف، بیش از پیش شاهد گسترش هر چه بیشتر مناسبات میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بروندی در کلیه زمینه های مورد علاقه طرفین و در راستای منافع متقابل دو ملت و استقرار صلح، عدالت و امنیت پایدار و همچنین رفع ستم و تبعیض در سراسر جهان باشیم.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت جنابعالی و بهروزی و سرافرازی دولت و ملت دوست بروندی را مسألت دارم.

محمود احمدی نژاد

رئیس جمهوری اسلامی ایران