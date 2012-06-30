امکانات موجود "تنگه واشی" فیروزکوه با جمعیت گردشگر همخوانی ندارد

سعید افشار نادری عصر شنبه در جلسه ساماندهی منطقه "تنگه واشی" در سالن اجتماعات فرمانداری فیروزکوه افزود: نبود فضای کافی پارکینگ، جاده نامناسب دسترسی، سرویسهای بهداشتی ناکافی و کمبود اماکن اقامتی از جمله معضلات پیش روی آن است.

وی ادامه داد: با هماهنگی های به عمل آمده و با بسیج امکانات شهرستانی، تمام دستگاه ها فراتر از مأموریتهای سازمانی خود در این منطقه به ارائه خدمات پرداخته اند تا دست کم رفاه نسبی گردشگران فراهم شود.

فرماندار شهرستان فیروزکوه بیان داشت: با وضعیت پیش رو در سال جاری چاره ای وجود ندارد جز اینکه مانند سنوات گذشته، دهیاری و اعضای شورای اسلامی روستای "جلیزجند" با نظارت بخشداری و با دریافت مبالغی به عنوان ورودی، به جمع آوری زباله ها و نظافت سرویسهای بهداشتی موجود بپردازند.

برنامه ای برای ممانعت از ورود گردشگران وجود ندارد

وی تصریح کرد: برنامه ای برای بستن این منطقه و ممانعت از ورود گردشگران وجود ندارد، چراکه تاکنون در زمینه مسائل امنیتی مشکلی به وجود نیامده و امید است در آینده نیز به همین منوال باشد، اما تعیین یک متولی واحد برای آن، ساماندهی برخی ناهنجاری های فرهنگی منطقه را نیز به دنبال خواهد داشت.

اولویت نخست ساماندهی "تنگه واشی" تعیین متولی واحد است

افشارنادری تأکید کرد: اولویت نخست ساماندهی منطقه توریستی- تاریخی "تنگه واشی" تعیین متولی واحد برای آن است و مسائل این منطقه توریستی - تاریخی پیرامون دو محور ساماندهی آن با وضعیت و امکانات موجود و برنامه ریزی بلندمدت است.

وی اضافه کرد: تصدیگری مناطق گردشگری به هیچ عنوان در دستور کار دولت نیست که با هماهنگی های به عمل آمده در سال گذشته و برگزاری نشستهای متعدد، در نهایت قرار بر این شد تا بنیاد تعاون ناجا در این زمینه ورود یافته و به سرمایه گذاری بپردازد، اما به دلایلی این مورد مسکوت ماند.

فرماندار فیروزکوه اظهار داشت: در سالهای اخیر تبلیغات بسیار زیادی از سوی رسانه ها، خبرگزاریها و مطبوعات در معرفی این منطقه شده اما به موازات آن در زمینه های زیرساختی و تأسیسات خدمات رسانی، اقدامات مؤثر و شایسته ای انجام نشده است.