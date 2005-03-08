به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از رسا، حجت الاسلام عبداللهي، سرپرست مؤسسه نشر و آثار امام خميني در قم در مراسم افتتاح كتابخانه تخصصي امام خميني گفت : بزرگ ‌ترين وظيفه ما انتقال صحيح مكتب امام به نسل‌هاي آينده است و اگر ايران در اين دوران به احترام و اعتقاد الهي رسيده، مرهون تلاش‌هاي حضرت امام خميني است.



وي در تشريح عملكرد اين مؤسسه در قم گفت : دفتر قم وظيفه تقرير و تدوين آثار حوزوي حضرت امام خميني را بر عهده دارد و در اين راستا، در حال تهيه آثار امام خميني در 40 الي 45 جلد است. همچنين در حال تدوين دانشنامه امام خميني است كه به صورت دايره‌المعارف خواهد بود و تا به حال 700 مدخل علمي شناسايي شده است و در آينده به 1000 مدخل علمي خواهد رسيد.



حجت الاسلام عبداللهي افزود : تدوين متون مستند درسي امام خميني براي طلاب و دانشجويان يكي از طرح‌هاي اين مؤسسه است.



وي درباره كتابخانه تخصصي امام گفت : اين كتابخانه در نه هزار عنوان و با 12 هزار كتاب تكميل شده و حدود 15 پايان‌نامه در مقطع دكترا و حدود 600 پايان‌نامه در مقطع كارشناسي‌ارشد با موضوع امام خميني در اين كتابخانه ارائه شده است.



حجت الاسلام عبداللهي اظهار داشت : فعاليت‌هاي اين دفتر و مسؤولين استان در راستاي گسترش افكار و‌ آثار امام در حد و شأن آن بزرگوار نيست و براي پيشبرد و گسترش افكار و مكتب امام ، بايد مسؤولين دست به دست هم دهند.



در اين مراسم، همچنين حجت الاسلام آتش‌ زر، معاون ارتباطات موسسه تنظيم و نشر آثار امام با تبيين نقش آثار بزرگان در گسترش افكار و مكتب بزرگان گفت : در طول تاريخ همين آثار بزرگان موجب پديد آمدن مكان‌هاي مقدس بوده است و وظيفه داريم تمام آثار و اماكن يادگار امام را حفظ كنيم و سرمايه‌گذاري بيشتري در اين زمينه انجام دهيم.