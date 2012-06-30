نظر من مربی ایرانی است/ دنیزلی چیزی بارش نبود!

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خوردبین در پایان نشست پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس با بیان این مطلب افزد: ما در جلسه امروز نمی خواستیم گزینه ای را برای هدایت پرسپولیس انتخاب و یا تایید کنیم چرا که باشگاه از قبل گزینه هایی را انتخاب کرده بود اما باید با بررسی رزومه و شرایط آنها اولویت ها را برای گزینه سرمربی در نظر می گرفتیم.

وی از مانوئل خوزه ، گابریل کالدرون و برونو متسو به ترتیب به عنوان اولویت های اول تا سوم هدایت تیم فوتبال پرسپولیس یاد کرد و گفت: قرار شد باشگاه با هر سه این مربیان صحبت کند و با هر کدام از آنها که به توافق رسید در اسرع وقت به عنوان سرمربی تیم انتخاب شوند.

این پیشکسوت باشگاه پرسپولیس از مانوئل خوزه به عنوان اصلی ترین گزینه این تیم یاد کرد و گفت: قرار شد با مانوئل خوزه صحبت کنند و اگر این مربی قیمتش را پائین آورد با او قرارداد امضا کنند.

خوردبین ضمن تاکید بر اینکه هر کدام از گزینه های هدایت پرسپولیس باید شرایط این باشگاه و نرخ مورد نظر برای امضای قرارداد را بپذیرند گفت: اگر خوزه به عنوان سرمربی انتخاب نشود باشگاه با کالدرون مذاکرات جدی خواهد داشت.

وی به حمایت از مربیان ایرانی پرداخت و گفت: من در جلسه امروز عنوان کردم گزینه ایرانی در شرایط فعلی بیشتر می تواند به پرسپولیس کمک کند و گزینه بهتری است چرا که تا مربی خارجی بخواهد نسبت به فوتبال ایران و بازیکنان پرسپولیس شناخت پیدا کند نیازمند صرف زمان است اما دوستان حرف من را قبول نکردند چرا که بیشتر روی انتخاب مربی خارجی نظر داشتند.

"گفته بودم دنیزلی چیزی بارش نیست" خوردبین با این الفاظ عامیانه به اظهارنظر در خصوص مصطفی دنیزلی پرداخت و گفت: در جلسه امروز من در مورد دنیزلی اظهار نظر نکردم چرا که اگر چیزی می گفتم این طور استنباط می شد که چون با او اختلاف داشتم چنین حرفی را زدم اما امروز بچه ها گفتند این مربی چیزی بلد نبوده و توانایی نداشته است.

سرپرست پیشین تیم فوتبال پرسپولیس ضمن تاکید بر اینکه پیشکسوتان این باشگاه در خصوص انتخاب سرمربی داخلی و خارجی نظرشان 50 -50 بوده است گفت: من نمی دانم که دوستان دیگرهمچون آقای جاسمیان به جلسه امروز دعوت شده بودند یا نه اما من به این جلسه دعوت شده بودم و آمدم.

وی از محمد رویانیان تشکر کرد و گفت: باید از مدیر عامل باشگاه پرسپولیس تشکر کنم که پیشکسوتان را گردهم آورده و نظرات آنها را در خصوص انتخاب سرمربی جویا شد خوشبختانه کمیته فنی باشگاه نیز تشکیل شده و از این به بعد در امور فنی به مدیرعامل کمک خواهد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا باز هم شما سرپرست تیم پرسپولیس خواهید شد خندید و گفت: این را از سردار رویانیان بپرسید.