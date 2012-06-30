به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه عصر شنبه در همایش یکروزه تعاون، تولید و توسعه اقتصادی افزود: در تملک دارایی ها زیر ساخت ها به فصل بازرگانی بر می گردد.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران با بیان اینکه ایجاد تعاونی در توسعه اقتصادی استان تاثیر گذار است، اظهار داشت: مازندران در حوزه های مختلف ظرفیت توسعه ای دارد که می توان با تشکیل تعاونی برای اشتغال زایی فارغ التحصیلان گام برداشت.

وی به تعاونی مرزنشینان در مازندران اشاره کرد و گفت: تعاونی مرزنشینان مازندران بیش از 860 هزار عضو دارد که این شرکت ها فراگیر هستند.

فرزانه ،اختلافات بین تعاونی ها را عامل مهم توسعه نیافتگی در این بخش دانست و یادآور شد: تعاونی باید به صورت فرهنگ در جامعه نفوذ کند.

وی با تاکید بر ارتقا فرهنگ تعاون در مازندران، اظهار داشت: برپایی این همایش ها در ارتقا فرهنگ تعاون اثر گذار است.

وی با بیان اینکه براساس چشم انداز توسعه برنامه پنج ساله ترسیم شده است، ادامه داد: برنامه های توسعه ای از سوی دولت تهیه و به تصویب مجلس درمی آید.

فرزانه، تخصیص اعتبارات را بر اساس برنامه دانست و تصریح کرد: براساس اصل 44 وظایفی برای دولت تکلیف شد و آنچه در این قانون آمد فراگیر و وظایف دولت به سایر دستگاه ها ابلاغ شد.