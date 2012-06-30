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۱۰ تیر ۱۳۹۱، ۲۱:۱۵

با حضور سردار فضلی؛

گردهمایی رزمندگان تیپ حضرت زهرا(س) برگزار شد

گردهمایی رزمندگان تیپ حضرت زهرا(س) برگزار شد

گردهمایی بزرگ رزمندگان تیپ حضرت زهرا(س) و لشگر 10 سیدالشهدا(ع) با حضور جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر به مناسبت سالگرد عملیاتهای کربلای 1 و نصر 4 گردهمایی بزرگ رزمندگان تیپ حضرت زهرا(س) عصر امروز با حضور فرماندهان دوران دفاع مقدس برگزار شد.

در این گردهمایی سردار محسن کاظمینی فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، سردار سرتیپ پاسدار علی فضلی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین و تعدادی دیگر از فرماندهان دوران دفاع مقدس که نقش مهمی در عملیات های کربلای 1 و نصر 4 داشتند شرکت کرده بودند.

در این گردهمایی سردار فضلی خاطراتی از عملیات آزادسازی مهران بیان کرد.

بر اساس این گزارش گردهمایی رزمندگان تیپ حضرت زهرا(س) در حسینیه حضرت سید الشهدا (ع) برگزار شد.

کد مطلب 1639038

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