گردهمایی رزمندگان تیپ حضرت زهرا(س) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر به مناسبت سالگرد عملیاتهای کربلای 1 و نصر 4 گردهمایی بزرگ رزمندگان تیپ حضرت زهرا(س) عصر امروز با حضور فرماندهان دوران دفاع مقدس برگزار شد.

در این گردهمایی سردار محسن کاظمینی فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، سردار سرتیپ پاسدار علی فضلی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین و تعدادی دیگر از فرماندهان دوران دفاع مقدس که نقش مهمی در عملیات های کربلای 1 و نصر 4 داشتند شرکت کرده بودند.

در این گردهمایی سردار فضلی خاطراتی از عملیات آزادسازی مهران بیان کرد.

بر اساس این گزارش گردهمایی رزمندگان تیپ حضرت زهرا(س) در حسینیه حضرت سید الشهدا (ع) برگزار شد.