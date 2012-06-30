نجات مسافران گرفتار سیل در پلدشت/ مجتمع پرورش ماهی خسارت دید

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل غفاری شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه طی روز گذشته بر اثر بارش شدید باران و جاری شدن سیل در جاده مرزی پلدشت جلفا 12 نقطه از این مسیر مسدود شد، افزود: 8 دستگاه خودرو با 20 نفر مسافر در این مسیر در سیل و ریزش کوه گرفتار شدند که با حضور به موقع امدادگران جمعیت هلال احمر مسافران گرفتار شده نجات یافتند.

وی در ادامه اظهار داشت: امدادگران تا صبح امروز نسبت به بازگشایی مسیر تلاش کردند که هم اینک تردد دراین مسیر امکان پذیر است

خسارت باران سیل آسا به مجتمع پرورش ماهی پیرانشهر

بر اثر بارندگی شدید در نقاط مرتفع پیرانشهر، سیلاب تمامی ماهیان مجتمع پرورش ماهی واقع در دهانه دره هاوشین را با خود برد و در لابلای گل و لای پایین دره مدفون کرد.

استخرهای این مجتمع از آب های جاری چشمه ها و کوه های اطراف تغذیه می شود که با بارندگی شدید عصر دیروز در این منطقه تمامی ماهی های خود را از دست داده و باران سیل آسا به برخی مزارع کشاورزی و باغات کوهپایه ای پیرانشهر خسارتی وارد کرد.

مرگ یک بوکانی در اثر صاعقه

بخشدار بخش مرکزی بوکان با بیان اینکه یک نفر بر اثر برخورد صاعقه و رعد و برق روز گذشته در این شهرستان جان خود را از دست داده، افزود: بایزید جوانمیری، هنگام چرای گاو و گوسفندان خود بر اثر برخورد صاعقه در دم جان خود را از دست می دهد.

حسن خضری با بیان اینکه این حادثه در روستای قلعه تپه از توابع بخش مرکزی بوکان به وقوع پیوسته، اظهار داشت: یک راس گاو نیز بر اثر برخورد صاعقه در روستای قاردآباد منگور تلف شد.

وی در ادامه عنوان کرد: همچنین بر اثر بارش باران سیل آسا خساراتی به باغات و مزارع منطقه وارد شده که میزان خسارت در دست بررسی است.