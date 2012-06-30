  1. بین الملل
۱۰ تیر ۱۳۹۱، ۲۱:۳۹

یک سیاستمدار لبنانی:

خلع سلاح مقاومت خواسته آمریکا-اسرائیل است

خلع سلاح مقاومت خواسته آمریکا-اسرائیل است

رئیس جریان ناصری لبنان ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از سلاح مقاومت هر گونه تلاشی برای خلع سلاح مقاومت را خواسته آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عربی پرس، "اسامه سعد" رئیس جریان ملی ناصری لبنان گفت : خلع سلاح مقاومت خواسته آمریکا و اسرائیل است.

وی بیان کرد: کسانی که راهها را در صیدا بسته اند چه عامل بازدارنده ای در برابر تهدیدات صهیونیستها علیه لبنان و طمع ورزی آن به سرزمین و آبهای آن دارند و چه طرحی برای آزادی اراضی اشغالی لبنان دارند؟

رئیس جریان ناصری لبنان افزود: هیچ کس اجازه ندارد که دستاوردهای مقاومت ملی و اسلامی را در برابر رژیم صهیونیستی زیر سئوال برد.

سعد بیان کرد: سلاح مقاومت در کنار سلاح ارتش لبنان باید در برابر تهدیدهای رژیم صهیونیستی مورد استفاده قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: به کار گیری زور مردود است و هر اعتراضی باید به طور مسالمت آمیز باشد و ما معتقدیم که نباید قطره خونی جز در برابر رژیم صهیونیستی ریخته شود.

کد مطلب 1639041

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