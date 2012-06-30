خلع سلاح مقاومت خواسته آمریکا-اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عربی پرس، "اسامه سعد" رئیس جریان ملی ناصری لبنان گفت : خلع سلاح مقاومت خواسته آمریکا و اسرائیل است.

وی بیان کرد: کسانی که راهها را در صیدا بسته اند چه عامل بازدارنده ای در برابر تهدیدات صهیونیستها علیه لبنان و طمع ورزی آن به سرزمین و آبهای آن دارند و چه طرحی برای آزادی اراضی اشغالی لبنان دارند؟

رئیس جریان ناصری لبنان افزود: هیچ کس اجازه ندارد که دستاوردهای مقاومت ملی و اسلامی را در برابر رژیم صهیونیستی زیر سئوال برد.

سعد بیان کرد: سلاح مقاومت در کنار سلاح ارتش لبنان باید در برابر تهدیدهای رژیم صهیونیستی مورد استفاده قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: به کار گیری زور مردود است و هر اعتراضی باید به طور مسالمت آمیز باشد و ما معتقدیم که نباید قطره خونی جز در برابر رژیم صهیونیستی ریخته شود.