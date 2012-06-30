احیاء امر به معروف آسیب های اجتماعی را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین، شنبه شب در دیدار با اعضای حزب موتلفه اسلامی استان قزوین گفت: انس بیشتر اعضاء این حزب با قرآن برای تبیین بیشتر احکام اسلامی در جامعه ضروری است.

وی افزود: ریشه بسیاری از انحرافات اخلاقی و جرائم ناشی از ترویج فرهنگ غربی توسط ماهواره هاست که به صورت هدفمنمد با تبلیغات رنگارنگ و فریبنده ذهن جوانان را منحرف می کنند که افراد متدین و مذهبی باید در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشند.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: استکبار از هیچ کوششی برای منحرف کردن نیروهای پر انرژی جامعه و جوانان دریغ نمی کند و با برنامه ریزی های پیچیده و فریبنده می خواهد هنجارها را بر هم بزند.

امام جمعه قزوین احیاء و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را در کاهش آسیبها موثر دانست و افزود: با این کارمی توان از بروز بسیاری از جرایم و بزهکاریها جلوگیری کرد.

وی گفت: این کار باید توسط افراد آگاه و مطلع او با دقت و کارشناسی انجام شود تا نتایج موثری داشته باشد.

آیت الله باریک بین حزب موتلفه را از تشکل های قوی و مذهبی در راستای ولایت دانست و اظهارداشت: در این حزب افراد آگاه، مومن، ولایتمدار و ارزشی حضور دارند و در گذشته نیز افراد متعهدی را در خیل شهیدان تقدیم نظام اسلامی کرده اند که باید یادشان گرامیداشته شود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین برگزاری جلسات مستمر قرآنی و برنامه ریزی دقیق برای ارتباط بیشتر با جوانان را از جمله کارهایی دانست که مسئولان حزب در استان باید به آن توجه بیشتری کنند.

در ابتدای این دیدار محمد حسین شفیعی ها دبیر حزب موتلفه استان(‌مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین) گزارشی از برنامه های این حزب ارائه کرد.



