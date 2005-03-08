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۱۸ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۲۶

معدل " ادبيات " در كارنامه ي " نشر " 83 ( 15 )

فيروز زنوزي جلالي : وضعيت موجود ادبيات ، محصول عملكرد ناصحيح برخي ناشران كشور است / سال 83 هم بي توجهي به مسائل اصولي و حرفه اي نشر كتابهاي ادبي تكرار شد

فيروز زنوزي جلالي - رمان نويس ، گفت : تا جايي كه من با مراكز نشر - خاصه ناشراني كه مدعي نشر آثار ادبي و ارتقاي كمي و كيفي كتابهاي اين حوزه هستند - در ارتباط كاري هستم ، مي توانم صريحا بگويم كه به هيچ وجه و تحت هيچ شرايطي ، نمي توانيم به آنها نمره ي قبولي بدهيم ، چرا كه وضعيت موجود كتابهاي ادبي ، معلول و محصول عملكرد ناصحيح آنهاست .


نويسنده ي " مخلوق " و عضو كارگاه رمان و داستان حوزه ي هنري در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : ناشران ادبي ما واقعا نتوانسته اند توقعات بجاي اهل قلم و اهل ادب را به عنوان مراكزنشر- حتي درحد متوسط - برآورده سازند و وضعيت را به حد ايده آل نزديك كنند .


زنوزي جلالي : بايد به حوزه ي نشر ما نگاه جدي شود ، هدف برخي از ناشران صرفا " نشركتاب " نيست و صنعت فرهنگي نشر ، در حاشيه قرار گرفته است ، محصول اين بي توجهي وضعيت نابساماني است كه در سالهاي اخير از نزديك ، شاهد آن هستيم  .  

فيروز زنوزي جلالي كه در اثر اخير خود - آسيب شناسي ادبيات داستاني ايران ، بعد از انقلاب - بخشي مجزا و ويژه را نيز به موضوع نشر آثار ادبي در ايران اختصاص داده است ، تصريح كرد : اگر بگويم كه در فضاي نشر امروز ، با وضعيتي مصيبت بار مواجه هستيم ، گمان نمي كنم سخن گزافي گفته باشم ، قطعا صدمه ي وضع موجود فقط گريبان ناشر و نويسنده را نمي گيرد ، بلكه بخشي از آن ، جامعه را نيز در معرض تهديد قرار مي دهد ، وقتي نويسنده يا مترجمي ، دست به قلم مي برد و انديشه ي جديدي را در قالب يك اثر مكتوب ، تهيه و منتشر مي كند ، اثرات مطلوب آن مي تواند به كل جامعه منفعت برساند ، اما به شرط اين كه از كيفيت چاپ برخوردار باشد ، طرح روي جلد مناسبي داشته باشد و بتواند به موقع به دست مردم برسد و اصطلاحا توزيع شود ، آنچه درسالهاي اخير - خاصه سال 83 - ديده ايم ، در واقع عدم رعايت اين مسائل اصولي و حرفه اي از سوي ناشران و كم كاري آنها در اين زمينه است .


اين رمان نويس گفت : به اعتقاد من بايد به حوزه ي نشر ما نگاه جدي شود ، هدف برخي از ناشران صرفا " نشركتاب " نيست و صنعت فرهنگي نشر ، در حاشيه قرار گرفته است ، محصول اين بي توجهي وضعيت نابساماني است كه در سالهاي اخير از نزديك ، شاهد آن هستيم .  

کد مطلب 163907

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