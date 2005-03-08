فيروز زنوزي جلالي : وضعيت موجود ادبيات ، محصول عملكرد ناصحيح برخي ناشران كشور است / سال 83 هم بي توجهي به مسائل اصولي و حرفه اي نشر كتابهاي ادبي تكرار شد





نويسنده ي " مخلوق " و عضو كارگاه رمان و داستان حوزه ي هنري در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : ناشران ادبي ما واقعا نتوانسته اند توقعات بجاي اهل قلم و اهل ادب را به عنوان مراكزنشر- حتي درحد متوسط - برآورده سازند و وضعيت را به حد ايده آل نزديك كنند .







زنوزي جلالي : بايد به حوزه ي نشر ما نگاه جدي شود ، هدف برخي از ناشران صرفا " نشركتاب " نيست و صنعت فرهنگي نشر ، در حاشيه قرار گرفته است ، محصول اين بي توجهي وضعيت نابساماني است كه در سالهاي اخير از نزديك ، شاهد آن هستيم .



فيروز زنوزي جلالي كه در اثر اخير خود - آسيب شناسي ادبيات داستاني ايران ، بعد از انقلاب - بخشي مجزا و ويژه را نيز به موضوع نشر آثار ادبي در ايران اختصاص داده است ، تصريح كرد : اگر بگويم كه در فضاي نشر امروز ، با وضعيتي مصيبت بار مواجه هستيم ، گمان نمي كنم سخن گزافي گفته باشم ، قطعا صدمه ي وضع موجود فقط گريبان ناشر و نويسنده را نمي گيرد ، بلكه بخشي از آن ، جامعه را نيز در معرض تهديد قرار مي دهد ، وقتي نويسنده يا مترجمي ، دست به قلم مي برد و انديشه ي جديدي را در قالب يك اثر مكتوب ، تهيه و منتشر مي كند ، اثرات مطلوب آن مي تواند به كل جامعه منفعت برساند ، اما به شرط اين كه از كيفيت چاپ برخوردار باشد ، طرح روي جلد مناسبي داشته باشد و بتواند به موقع به دست مردم برسد و اصطلاحا توزيع شود ، آنچه درسالهاي اخير - خاصه سال 83 - ديده ايم ، در واقع عدم رعايت اين مسائل اصولي و حرفه اي از سوي ناشران و كم كاري آنها در اين زمينه است .اين رمان نويس گفت : به اعتقاد من بايد به حوزه ي نشر ما نگاه جدي شود ، هدف برخي از ناشران صرفا " نشركتاب " نيست و صنعت فرهنگي نشر ، در حاشيه قرار گرفته است ، محصول اين بي توجهي وضعيت نابساماني است كه در سالهاي اخير از نزديك ، شاهد آن هستيم .