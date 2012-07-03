جدول پرفروشهای بازار موبایل/ تمایل ایرانیها به خرید گوشیهای گرانقیمت

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به بازار جذاب گوشی موبایل در هفته ای که گذشت نشان می دهد که به رغم افزایش نرخ گوشی همزمان با نوسانات نرخ ارز، همچنان مراکز خرید و فروش گوشی روزهای پررونقی را سپری می کنند و کاربران نیز دیگر اقبالی به خرید گوشیهای زیر 200 هزار تومان که تنها برای مکالمه و ارسال پیامک کاربرد داشت نشان نمی دهند و سیستم عامل، دوربین و پشتیبانی از نسل سوم نیز برایشان مهم است.

بازاری که ماهانه 800 هزار متقاضی دارد

800 هزار گوشی موبایل ماهانه در میان کاربران ایرانی مبادله می‌شود و ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه تهران که این آمار را می دهد معتقد است حتی این تقاضای خرید به صورت نسبی نسبت به فصلها، ایام خاص و تعطیلات نیز تغییر می کند.

با این وجود وی با اشاره به گردش مالی بسیار بالای بازار موبایل ایران به مهر می گوید: هر دو ماه یکبار بالغ بر 274 تن گوشی موبایل به ارزش 31 میلیون دلار به صورت قانونی وارد کشور می‌شود و با یک حساب سرانگشتی می توان تخمینی از گردش مالی یک ماهه این بازار به دست آورد؛ به نحوی که اگر نیاز ماهانه کاربران موبایل را 800 هزار دستگاه گوشی با میانگین قیمت 150هزار تومان فرض کنیم گردش مالی ماهانه این بازار حدود 120 میلیارد تومان تخمین زده می شود که سالانه چیزی در حدود یکهزار و 440 میلیارد تومان خواهد شد؛ البته اغلب بخشی از این بازار پرمصرف را قاچاق تامین می کند و به همین دلیل نمی توان ارقام دقیق و صحیحی از گردش مالی این کالا اعلام کرد.

اما با این حال به نظر می رسد گردش مالی بازار موبایل فراتر از این ارقامی باشد که رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه تهران عنوان می کند چرا که کاربران دیگر به گوشیهای با میانگین قیمت 150 هزار تومانی بسنده نمی کنند و شواهد نشان می دهد که میانگین قیمت خرید گوشی به بیش از 400 هزار تومان رسیده است.

پرفروشهای موبایل کدامند

بررسی های میدانی خبرنگار مهر از مراکز خرید و فروش بازار موبایل نشان می دهد که همچنان برندهای مطرح و بنامی چون سونی، سونی اریکسون، سامسونگ، اچ تی سی، نوکیا و اپل در راس توجه کاربران موبایل قرار دارند و تقاضا برای برندهای متفرقه و تولید داخل آنطور که باید چشمگیر نیست.

در این بازار گوشی سونی Xperia S که دوربین 12 مگاپیکسلی آن خودنمایی می کند و دارای سیستم عامل اندروئید نسخه 2.3 نان زنجفیلی است، در جدول پرفروش ها قرار دارد و حدود 860 هزار تومان به فروش می رسد.

آیفون 4s اپل 16 گیگابایتی نیز در این بازار همچنان مورد استقبال متقاضیان خرید گوشی های گرانقیمت قرار دارد و با قیمتی حدود یک میلیون و 420 هزار تومان خریداری می‌شود و از امکاناتی چون پشتیبانی از نسل سوم موبایل، دوربین 8 مگاپیکسلی و سیستم عامل iOS 5 بهره می برد.

در بازار موبایل تقاضا برای گوشی Xperia arc S سونی اریکسون نیز بالا است و این گوشی که حدود 570 هزار تومان قیمت دارد با قابلیتهایی همچون پردازنده‌ بسیار قدرتمند 1.4 گیگاهرتزی همراه شده و مجهز به نمایشگر 4.2 اینچی لمسی خازنی و دوربین 8 مگاپیکسلی است در لیست پرفروشترینهای این برند قرار دارد.

طرفداران گوشی های سامسونگ نسبت به خرید مدل گلکسی یانگ دو سیم کارته اقبال خاصی نشان می دهند و این گوشی که هفته گذشته با قیمت 260 هزار تومان خرید و فروش شد نیز با امکاناتی چون پشتیبانی از نسل سوم و سیستم عامل اندروئید نسخه 2.3 در لیست پرفروشهای بازار قرار دارد.

سونی اریکسون Live هم که چند وقتی است وارد بازار گوشی موبایل شده با قیمت 340 هزار تومان همچنان پرطرفدار است و از بارزترین ویژگیهای آن می توان به دوربین 5 مگاپیکسلی، پشتیبانی از نسل سوم موبایل و ارتقای حافظه تا 32 گیگابایت اشاره کرد.

در میان پرفروش ها و پرطرفدارهای اچ تی سی WildFire نیز خوب می فروشد و این گوشی 350 هزار تومانی به دلیل ابعاد صفحه نمایشگر و شکل طاهری به رغم آنکه حدود دو سال از زمان عرضه آن به بازار می گذرد و سیستم عامل اندروئید نسخه2.1 را پشتیبانی می کند همچنان از اقبال خوبی میان خریداران برخوردار است.

مدل اچ تی سی وی وان نیز از دیگر مدلهای پرفروش این برند است که به دلیل دارا بودن دوربین 5 مگاپیکسلی و سیستم عامل آندروئید بستنی ساندویچی نسخهv4.0 پرفروش است و حدود 530 هزار تومان قیمت دارد .

در میان پرفروشهای نوکیا مدل N8 نیز همچنان خوب می فروشد و با قیمت 570 هزار تومان علاقمندان پرو پاقرصی را به دلیل ابعاد، تنوع رنگ، دوربین 12 مگاپیکسلی و پشتیبانی از سیستم عامل سیمبیان نسخه 3 که قابل ارتقاء به Nokia Belle است دارا است.

علاقمندان خرید گوشی های کمی ارزان قیمت همچنان از Xperia X10 Mini سونی اریکسون هم استقبال می‌کنند و این گوشی 260 هزار تومانی به دلیل وزن کم و اندازه مناسب و صفحه کلید کشویی QWERTY در لیست پرفروشهای هفته قرار دارد.

در این بازار تقاضا برای سامسونگ گلکسی جیو 290 هزار تومانی که سیستم عامل اندروئید Froyo را پشتیبانی می کند و صفحه نمایش لمسی 3.2 اینچی دارد نیز خوب است.

گرانترین های بازار موبایل را بشناسید

به گزارش مهر، در سرلیست گرانقیمتهای پرفروش بازار موبایل گوشی را آیفون 4s اپل 64 گیگابایتی قرار دارد که با وجود دارا بودن قیمت حدود 2 میلیون و 100 هزار تومان اما در کل خوب می فروشد.

در این بازار سامسونگ گلکسی s3 نیز با قیمت یک میلیون و 400 هزار تومان از جمله گرانترین گوشی های بازار است که تقاضا برای خرید آن چشمگیر است.

مدل اچ تی سی وان x نیز از دیگر مدلهای پرفروش این برند است که با وجودی که حدود یک میلیون و 160 هزار تومان قیمت دارد اما با این حال از چشم علاقمندان به جدیدترین تکنولوژیهای روز دور نمانده است و خوب می فروشد.

جدول 10 پرفروش گوشی موبایل در هفته ای که گذشت