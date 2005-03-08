۱۸ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۱۷

عضو شوراي شهرتهران :

زير ساخت هاي قانوني را فراهم كنيم تا شوراهاي محلي شكل بگيرد

عضو شوراي اسلامي شهر تهران گفت: به رغم گذشت 2 دوره از فعاليت شوراها هنوز بحث فعاليت شوراياري ها و شوراهاي محلي در حد يك طرح است و تا زماني كه شرايط لازم و زير ساخت هاي قانوني ايجاد نشود احياي مشاركت اجتماعي در محلات فراتر از يك ايده نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي  سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران دكترخسرو دانشجو در ميزگرد تخصصي نخستين همايش علمي وكاربري  توسعه محله اي ، چشم انداز توسعه پايدار شهر تهران با عنوان رويكردهاي نظري و تجارب جهاي توسعه محلي تاكيد كرد: وقوع هر نوع اتفاقي در اين زمينه بستگي تام به تغيير نگاه و رويكرد مسئولين ومديران نسبت به نحوه تعامل با مردم دارد و بايد رويكرد تعامل بالا به پايين جاي خود را با تعامل پايين به بالا در حوزه تصميم گيري و اجرا عوض كند.

وي افزود: اگرمردم اختيار كافي براي برنامه ريزي ومشاركت در امور محل زندگي خود نداشته باشند انگيزه اي نيز براي فعاليت اجتماعي نخواهند داشت.

معاون امور نظارت شوراي اسلامي شهرتهران شكل گيري و بازيابي هويت محله رامنوط به فراهم كردن زير ساخت هاي مناسب قانوني ، فرهنگي و فيزيكي دانست و تصريح كرد: ساختار فيزيكي و تقسيم بندي كنوني حاكم بر شهر تهران ونحوه اداره و قانونگذاري در شهر ، هويت محله را به طور كامل گرفته است.

دانشجو افزود:  بايد به تعاريف روشني از مرزبندي محله از نظر فيزيكي برسيم و آنگاه در انديشه احياي هويت محله اي براي محله و اهالي اش باشيم و چنين كاري در شوراي اول اتفاق نيفتاد و در شوراي دوم نيز هنوز در حال پيگيري و طراحي است.

عضو كميسيون شهرسازي فني معماري شوراي اسلامي شهر تهران با انتقاد از عدم تحقق مواد قانوني مجلس ششم در خصوص تقويت شوراها و كوتاهي دولت در اين زمينه اظهار اميدواري كرد شكل گيري شوراياري ها مجالي  براي سپردن امور مردم به دست خودشان باشد.

