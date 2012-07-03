  1. حوزه و دانشگاه
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۸

معتمدی در گفتگو با مهر:

رشته محلهای فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور افزایش می یابد

رشته محلهای فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور افزایش می یابد

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور برخی جزئیات افزایش رشته محلهای جدید در دوره کارشناسی ارشد فراگیر این دانشگاه را برای سال جاری اعلام کرد.

عبدالله معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش رشته های جدید در مقطع کارشناسی ارشد دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در سال 91 افزود: دفترچه جدید کارشناسی ارشد حاوی رشته محلهای جدید خواهد بود که به ظرفیت پیشین این مقطع از فراگیر پیام نور افزوده خواهد شد.

معتمدی همچنین درباره این موضوع که تمام داوطلبان مقطع کارشناسی ناپیوسته پذیرفته می شوند تاکید کرد که تعداد رشته ها در این مقطع کم و 10 رشته است و اینطور نیست که همه متقاضیان پذیرفته شوند.

وی ادامه داد: نسبت این 10 رشته با تعداد متقاضیان مقطع کاردانی به کارشناسی همچنین ظرفیت پذیرش در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، قابل مقایسه نیست.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور اعلام کرد که رشته محلهای مقطع کارشناسی همان رشته محلهای قبلی است که تغییراتی در آن به خصوص در واحدهای ادغامی پیام نور صورت گیرد.

این مقام مسئول دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد که در استان تهران 13 واحد ادغامی پیام نور وجود دارد.

کد مطلب 1639111

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