بازرگان اردني پس از پرداخت مبلغ مورد درخواست گروگانگيران آزاد شد

به گزارش خبرگزاري مهر، يكي از برادران " ابراهيم محارمه" بازرگان اردني كه روز جمعه در عراق گروگان گرفته شد در گفتگو با خبرگزاري فرانسه اعلام كرد كه پس از پرداخت شدن 100 هزار دلار باج مطالبه شده از سوي گروگانگيران اين گروگان اردني آزاد شده است.

به گفته بلال برادر " ابراهيم محارمه"، برادر وي روز جمعه در بازار منصور در حومه بغداد توسط افراد ناشناس گروگان گرفته شد و روز دوشنبه پس از پرداخت 100 هزار دلار آزاد شد.

در عين حال از عراق گزارش مي رسد كه حملات جديد به نيروهاى نظامى وپليس اين كشور حداقل ?? كشته به جاى گذاشت. به گزارش مقامات رسمى عراق، نيروهاي شورشي كه عملياتها پراكنده درمناطق مختلف اين كشور انجام مي دهند در تازه ترين اقدام در حوالى شهر بعقوبه ? سرباز را كشتند. آنها در ادامه اقدامات خربكارانه خود چندين بمب را در نزديكى ستونى از خودروهاى پليس منفجر نمودند كه بر اثراين انفجارها حداقل ? مامور پليس كشته شدند. بعلاوه در اين حملات مسلحانه بسيارى از مردم عادي نيز زخمى گشته ويا آسيب ديده اند.