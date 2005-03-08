دومين نمايشگاه كتاب راهيان نور در آبادان گشايش يافت

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، به نقل از روابط عمومي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) به منظور تقويت روحيه ي ديني، فرهنگي كاروانهاي راهيان نور و بازديدكنندگان از مناطق جنگي جنوب، دومين نمايشگاه كتاب و محصولات فرهنگي در اروندكنار آبادان «يادمان فاو» از نيمه اسفند ماه گشايش يافت.



اين نمايشگاه با 11 هزار جلد كتاب در 1500 عنوان و بيش از 100 عنوان لوح فشرده در اختيار عموم علاقمندان گرفته است. همچنين نمايشگاهي با عنوان آب، آيينه، آفتاب -ابعاد شخصيتي مقام معظم رهبري در آيينه خاطرات - و نمايشگاه ديداربا دلدار در حاشيه ي اين نمايشگاه داير است. دومين مجموعه نمايشگاه كتاب راهيان نور تا نيمه فروردين ماه سال آينده برپاست.