به گزارش خبرنگار " مهر" يك منبع رسمي فدراسيون فوتبال كره جنوبي اظهار داشت نايب رييس اين فدراسيون نامه اي را از دكتر چونگ مونگ جون رييس فدراسيون فوتبال كره جنوبي با خود به همراه خواهد داشت كه طي آن پيشنهادهايي به كره شمالي ارائه مي شود. اين پيشنهادها شامل تجزيه و تحليل بازي هاي رقيبان كره شمالي ( ايران، بحرين و ژاپن)، برگزاري بازي هاي دوستانه بين دو كشور و تمرين مشترك براي مسابقات مقدماتي جام جهاني خواهد بود.

هر دو تيم از سال 1990 سه بار با يكديگر بازي كرده اند و فدراسيون فوتبال كره جنوبي قصد دارد يك كميته فني را به كشور كره شمالي اعزام كند تا فضاي مسالمت آميزي بين دو كشور برقرار شود.

ديدارتيم هاي فوتبال كره شمالي و بحرين روز پنجم فروردين ماه همزمان با ديدار تيم ملي فوتبال كشورمان مقابل ژاپن در ورزشگاه پيونگ يانگ برگزار خواهد شد.