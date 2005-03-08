نخستين گردهمايي علمي و فرهنگي دانشجويان و طلاب آفريقايي

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، اين گردهمايي با هدف ايجاد ارتباط، تعامل بيشتر و گسترش روابط متقابل جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي آفريقايي برگزار مي شود. فراهم آوردن بسترهاي علمي، آموزشي و فرهنگي در راستاي عمق بخشيدن به تعاملات فيمابين، بررسي همه جانبه اين امر و تدوين راهبردهاي علمي و اجرايي براي بهينه سازي سرمايه گذاري دستگاهها و سازمان هاي فعال در اين زمينه از ديگر اهداف اين گردهمايي است.

در اين گردهمايي جمعي از صاحب نظران و انديشمندان ايراني و آفريقايي به طرح ديدگاههاي خود در قالب 3 كميسيون با عنوان چگونگي تقويت روابط علمي - فرهنگي ايران و افريقا ، نقش تشكل هاي دانشجويي در تقويت روابط متقابل و بررسي مسائل گوناگون علمي و آموزشي آفريقا خواهند پرداخت.

نقش دانشجويان و طلاب در تبادل علمي و فرهنگي ميان ملل ، تاثير نخبگان علمي و فرهنگي در توسعه روابط ايران و آفريقا، طراحي نو براي آينده آفريقا، زمينه هاي سرمايه گذاري متقابل، حضرت امام خميني (ره) از ديدگاه فرهيختگان آفريقا، بررسي وجوه مشترك روابط علمي و فرهنگي ايران - مزايا، كاستي ها، مشكلات و راهكارها و ... موضوعاتي است كه در اين گردهمايي بررسي مي شود.

نخستين گردهمايي علمي - فرهنگي دانشجويان و طلاب آفريقايي شاغل به تحصيل در ايران بيستم اسفند ماه در دانشگاه تربيت مدرس برگزار مي شود.

اداره امور بين المللي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران بامشاركت مركز جهاني علوم اسلامي، سازمان مدارس و حوزه هاي علميه خارج كشور، موسسه فرهنگي نور بصائر، دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوين، مجمع جهاني اهل بيت (ع)، مركز بين المللي گفتگوي تمدنها، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، امور خارجه، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش و پزشكي برگزار كنندگان اين گردهمايي هستند.

گفتني است تعداد قابل توجهي دانشجو و طلبه از كشورهاي مختلف جهان در ايران در رشته هاي مختلف دانشگاهي و حوزوي مشغول به تحصيل هستند.