تمرينات تيم ملي فوتبال از 27 اسفندماه آغاز مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" قبل از اين اعلام شده بود دور جديد تمرينات تيم ملي فوتبال كشورمان براي ديدار روز پنجم فروردين ماه مقابل ژاپن از روز 23 اسفندماه آغاز خواهد شد اما به خاطر عدم حضور به موقع لژيونرها و درگير بودن دو تيم سپاهان و پاس با مسابقات ليگ قهرمانان آسيا قرار براين شد كه تمرينات تيم ملي از روز 27 اسفندماه برگزار شود.

براساس تصميم برانكو ايوانكوويچ تيم ملي تنها روز اول فروردين را به استراحت خواهد پرداخت و پس از آن با برگزاري اردوي شبانه روزي خود را آماده ديدار با تيم ملي ژاپن خواهد كرد.

قرار است اسامي بازيكنان دعوت شده به اردوي تيم ملي پس از پايان ديدارهاي دو تيم سپاهان و پاس كه روز 24 اسفند برگزار مي شود اعلام شود. به گفته يكي از نزديكان تيم ملي به دليل كمبود وقت براي ديدار با ژاپن از بازيكنان كمتري براي اين ديدار دعوت خواهد شد.

