واشنگتن براي از بين بردن برنامه هسته اي ايران بايد از شكاف ميان محافظه كاران واصلاح طلبان بهره گيري نمايد// غرب بايد با استفاده از قدرت اقتصادي خود واقع گرايان ايراني را تقويت كند

به گزارش خبرگزاري مهر، درمقاله اي كه درسايت اينترنتي اين مجله معروف به چاپ رسيده، تاكيد شده كه واشنگتن مي تواند با قول دادن براي جوايز بزرگ در عوض اطاعت از ان پي تي و مجازات براي نقض ان پي تي واقع گرايان ايراني را تقويت نمايد.

در بخش ديگر اين مطلب آمده است : درحالي كه آمريكا هنوزدرگير بازسازي عراق است موضوع ديگري در رابطه با امنيت ملي دراين كشورآغاز شده است زيرا بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام كرده اند كه ايران درحال غني سازي اورانيوم و جداسازي پلوتونيوم است و اين فعاليت ها به توليد سلاح اتمي منجر خواهد شد. اين خبر اروپايي ها را هم نگران كرد.

نويسنده اين مطلب در فرازي ديگر از مقاله خود با طرح ادعاهايي از گذشته تعاملات دو طرف مي نويسد: به هرحال اينك سوالي ايجاد شده كه آيا آمريكا مي تواند يك ايران هسته اي را تحمل كند يا نه. از زماني كه آيت الله خميني درگذشت ايران پيامهاي پيچيده اي براي واشنگتن ارسال كرده است. رهبران ايران از آن زمان دشمني با آمريكا را ادامه داده اند و در اين راه گاهي از روش هاي بسيارخاصي استفاده كرده اند. آنها درصدد تخريب دولت عربستان و ديگر متحدين آمريكا در منطقه برآمده اند و گروههاي تروريستي را حمايت كردند كه صلح اسراييل و فلسطين را به تعويق انداخت و حمله تروريستي به ميادين الخبر درسال 1996 را مستقيما بر ضد آمريكايي ها هدايت كردند. اما اخيرا مشخص شد كه اين كشور در پي ساخت تسليحات اتمي نيز مي باشد.

اگرچه در ادامه اين مقاله به واقعيات ارتباط وگفتگوهاي سازنده ايران واروپا هيچ اشاره اي نمي شود، همچنانكه به روند رو به پيشرفت همكاريهاي ايران با آژانس انرژي اتمي ذكري بميان نمي آيد ولي اين مقاله در راستاي فضاسازي تبليغاتي در تلاش است كه با بزرگ نمايي مسائل هسته اي ايران وبدون پرداختن به تخلفات عديده رژيم صهيونيستي به افكارعمومي بويژه درغرب اينگونه القاء شود كه ديگر كشورها حق دسترسي حتي به توانايي صلح آميز هسته اي را نيز دارا نيستندودرهمين رابطه است كه در اين مقاله تاكيد شده است : البته مشخص است كه اگر ايران سلاح هاي اتمي را دنبال نمي كرد تا چه اندازه براي خاورميانه و ديگر كشورها از جمله آمريكا بهتر مي شد. مهمترين نكته اين است كه آمريكا مطمئن شود ايران هرگز به نقطه توليد تسليحات اتمي نمي رسد.

از سوي ديگر در اين نوشتارمولف اين مطلب با به ميدان آوردن نام چند كشورسعي نمود تابه ديگران برساند كه مواجهه غير منطقي با خواست ملتها در راستاي دستيابي به توانايي هسته اي امري مورد حمايت بسياري ازكشورهاست وآمريكا دراين عرصه تنها نيست وبه همين جهت در اين مقاله آمده : به هر حال به لطف وجود برخي كشورها از جمله چين و آلمان و پاكستان و روسيه و حتي كره شمالي بخش هاي بسيار مهمي از برنامه هاي هسته اي ايران كشف شد اما به نظر مي رسد عليرغم اصرار كشورهاي جهان ايران مصر است كه به هدف مهم خود دست پيدا كند.

به نوشته فارين افرزهنوز يك راه براي واشنگتن باقي مانده است كه با استفاده از آن بتواند ايران را از دستيابي به اين هدف ممنوعه منع كند. درايران محافظه كاران همچنان داراي اختلافات شديدي در زمينه سياست خارجي با اصلاح طلبان هستند. محافظه كاران اقتصاد و روابط ديپلماتيك ايران را تخريب كرده اند و سبب شده اند كه ايران به يكي از نگراني هاي جهاني تبديل شود. اما از سوي ديگر اصلاح طلبان خواستار تثبيت اقتصاد هستند و به دليل همين اختلاف بخش زيادي از قدرت ايران از دست رفته محسوب مي شود.

اين موضوع فرصتي براي آمريكا و متحدينش در اروپا و آسيا فراهم مي آورد كه بتوانند برنامه هاي هسته اي ايران راتخزيب نمايند. غرب بايد با استفاده از قدرت اقتصادي خود واقع گرايان ايراني را تقويت كند و به اين صورت به طرف مقابل اعلام كند كه آنها بايد يا سلاح هاي اتمي را انتخاب كنند و يا استفاده از فرصت هاي اقتصادي.