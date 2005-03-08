چين رئوس كلي لايحه ضد جدايي طلبي تايوان را اعلام كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه فايننشال تايمز، درحالي كه زنگهاي خطردر تايوان به صدا درآمده است، تحليلگران گفتند زبان اين پيش نويس براستفاده از ابزارهاي غيرمسالمت آميزتاكيد دارد زيرا به نظر مي رسد آخرين چاره براي پكن انتخاب گزينه هاي جنگي مانند محاصره زميني يا دريايي يا اعمال تحريم باشد.



وانگ ژائوجو معاون رئيس پارلمان چين امروزبه نمايندگان پارلمان اين كشورگفت : استفاده چين ازابرازهاي غير مسالمت آميز بايد حوادث بزرگي را در رابطه با جدايي تايوان از چين در پي داشته باشد يا بايد كاملا به احتمالات اتحاد مسالمت آميزبپردازد.

وي با نقل رئوس اين لايحه گفت : استفاده از ابرازهاي غير مسالمت آميز در دفاع از حاكميت و تماميت ارضي ما جدايي طلبي را متوقف خواهد كرد و زماني كه ثابت شود تمامي تلاشهاي ما براي يك اتحاد مسالمت آميز بيهوده است آخرين چاره ما استفاده از آن خواهد بود .

معاون رئيس پارلمان چين خاطر نشان كرد : تا مادامي كه روزنه اي ازاميد بر اتحاد مسالمت آميز وجود داشته باشد، تمامي تلاش خود را براي تحقق اين امر انجام خواهيم داد .وي تاكيد كرد كه تنظيم اين قانون هم لازم است و هم به موقع است .



بنابر اين گزارش در اين لايحه از چين و تايوان خواسته شده است كه براي پايان دادن به خصومت خود مذاكره كنند و روابط آتي خود را در راستاي اتحاد مسالمت آميز برنامه ريزي كنند .

در تايوان ، اين لايحه موجب خشم مردم اين جزيره شد و آن را غير قابل قبول خواندند .

"چن شوي بيان" رئيس جمهور تايوان اين قانون را بزرگترين تهديد عليه ثبات منطقه خواند و هزاران تن از مردم تايوان در اعتراض به اين لايحه در جنوب تايوان دست به تظاهرات زدند .

بنابر اين گزارش آمريكا و ژاپن در باره تصويب اين لايحه ضد جدايي طلبي از سوي چين به پكن هشدار دادند .

در همين رابطه روزهاي اخير هزاران نفر درجنوب تايوان دست به تظاهرات و راهپيمايي زدند تا به اين وسيله، مخالفت خود را با قانون پيشنهادي چين، كه هدف آن جلوگيري از كسب استقلال تايوان است اعلام دارند.

لي- تنگ- هووآ رئيس جمهوري سابق تايوان وعضو حزب اتحاديه همبستگيِ تايوان كه سازماندهي راهپيماييها را بعهده داشت، به تظاهر كنندگان گفت تايوان قسمتي از جهان است، نه بخشي از چين!