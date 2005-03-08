سيد محمد خاتمي : كشور ما از پايين بودن سطح مطالعه رنج مي برد

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، متن كامل پيام رييس جمهوري كه امروز توسط احمد مسجد جامعي - وزيرفرهنگ و ارشاد اسلامي دركرمان قرائت شد ، به اين شرح است :

بسم الله الرحمن الرحيم

برگزاري نخستين جشنواره بين المللي كتاب كودك و نوجوان را كه به بررسي مسائل و توسعه ي ادبيات كودك و نوجوان مي پردازد، به همه دست اندركاران ، ميهمانان و شركت كنندگان اين نشست صميمي ، تبريك ميگويم.

ادبيات كودك و نوجوان از مقوله هاي مهم فرهنگي است كه رشد و گسترش كمي وكيفي آن در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان دستاوردي ارزشمند قابل تقديراست.

درحال حاضر حدود سي نشريه براي كودكان و نوجوانان ايراني منتشر مي شود و رشد كمي كتابهاي كودكان و نوجوانان سالانه به حدود 4000 عنوان كتاب رسيده است. تعداد قابل توجهي ناشر ، تصويرگر، توزيع كننده، ناقد و فروشنده از طريق كتابهاي كودكان ونوجوانان امرار معاش مي كنند. ضمن اينكه بسياري از شاعران ، نويسندگان و ديگر هنرمندان كشورمان به صورت حرفه اي به امر نگارش ، سرودن و نوشتن كتابهاي علمي و توجه به آثارمناسب براي كودكان همت گماشته اند و تنها افتخارشان سرودن، نوشتن وتصويرگري آثار ويژه كودكان و نوجوانان است.

علاوه براين آثار زيادي از هنرمندان ايراني درجهان مطرح هست كه در مسابقات جهاني نگارش و تصويرگري ، موجب افتخار ايران و ايراني شده است. هر چند از نظر كيفي به دستاوردهاي شايسته عنوان " هنرمند ايراني " دست نيافته ايم ، اما آثار متعددي به بازار كتاب كودك و نوجوان عرضه شده كه در سالها و دهه ها كم نظير است.

لازم مي دانم اين موفقيت بزرگ را ابتدا به كودكان ونوجوانان ايراني و سپس به جامعه پديد آورندگان كتابهاي كودكان و نوجوانان صيميانه تبريك بگويم. جا دارد اين دستاورد فرهنگي با نشستهاي تخصصي و با حضور شاعران، نويسندگان ، تصويرگران ، ناشران و متوليان فرهنگي كشور مورد نقد و ارزيابي قرارگيرد تاموجبات رشد و بالندگي بيشتر آن فراهم شود.

ترديدي نيست كه گسترش ترجمه هاي بي رويه و انتشار كتابهاي به اصطلاح " بازاري و عوام پسند " وتوجه زياد به آموزش مستقيم و بي توجهي به هنر ، از جمله معايب رشد كمي است . پرداختن به اين موضوع و راهكارهاي برون رفت از آن و چاره انديشي براي دامن زدن به دستاوردهاي كيفي را به محققان ، نويسندگان و پژوهشگران اين عرصه واگذار مي كنم.

كشور ما از پايين بودن سطح مطالعه رنج مي برد كه بايد با عزم ملي براي گسترش فرهنگ مطالعه به ويژه در ميان كودكان ونوجوانان و نهادينه كردن آن درميان نونهالان عزيز كوشش كنيم.

اميدوارم اين جشنواره و نشستهايي از اين دست به رواج فرهنگ مطالعه و نيز ايجاد ارتباط و تعامل سازنده ميان نويسندگان وهنرمندان كودك و نوجوان و مخاطبان اين حوزه كمك كند. از خداوند بزرگ توفيق و سربلندي همه دست اندركاران و شركت كنندگان اين جشنواره را مسالت دارم.

سيد محمد خاتمي

رئيس جمهوري اسلامي ايران