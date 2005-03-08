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۱۸ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۰۴

توسط نشر كاروان

يك كتاب بي فايده منتشر شد

" اين كتاب بي فايده است " مجموعه اي از آموزه هاي " جو آنگ زه " يكي از سه بنيانگذار مكتب دائو - مربوط به سه هزار سال قبل - در چين است كه توسط توماس مرتون انگليسي گرد آوري و با ترجمه ي عليرضا تنكابني به زبان فارسي ، منتشر شده است .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، مكتب دائو، مكتبي است كه بيش از سه هزار سال قبل در چين باستان رواج داشته است و در آن " دائو" به عنوان نمادي از " خداوند " در نظر گرفته مي شود ؛ در تعاليم دائو هركجا از " دائو" نام برده مي شود منظور همان خداست . در اين كتاب بيشترين تاكيد " زه " بر اين است كه انسان ها نگاه جديدي به مظاهر طبيعت داشته باشند ، از آن در زندگي خود عبرت بگيرند واز كنار هر اتفاقي كه در اطرافشان روي مي دهد ساده نگذرند.

" زه " به عنوان مرشدي كه بيش از سه هزار قبل مي زيسته است ، از ديدگاه " مرتون "، پژوهشگر متون چين باستان ، براي جامعه ي امروز حرف هايي دارد ، اين كتاب بيش از 200 صفحه دارد . 

کد مطلب 163941

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