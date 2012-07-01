برگزاری جشنواره مد و لباس دانشجویی/ آخرین وضعیت مسکن مهر دانشگاهیان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه سروی امروز در نشست خبری با اعلام این خبر اضافه کرد: برای نشان دادن توانمندی دانشجویان در طراحی لباس به جامعه نخستین جشنواره مد و لباس دانشجویی با همکاری دانشگاه‌‌هایی از جمله الزهرا(س)، جهاد دانشگاهی، فنی و حرفه‌ای که پیش از این در طراحی مد و لباس پیشتاز بوده‌اند، بهمن ماه سال جاری در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

وی در ادامه تاکید کرد که این جشنواره در سال‌های آینده نیز برگزار خواهد شد.

خواجه سروی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاسیس دانشگاه‌های دخترانه در هر استان گفت: وزارت علوم تاسیس دانشگاه دخترانه در هر استان را در دستور کار خود قرار دارد و آماده است به متقاضیان راه اندازی دانشگاه‌های غیردولتی و غیرانتفاعی مجوز دهد.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم همچنین خاطرنشان کرد‌: پردیس دختران در حال حاضر در دانشگاه‌های کشور در حال راه اندازی است و در تلاشیم با همکاری کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها امر ازدواج دانشجویان تسهیل شود.

این مقام مسئول وزارت علوم خبر از نام نویسی 21 هزار دانشگاهی در مسکن مهر داد و اضافه کرد: با همکاری وزارت راه و شهرسازی لیست اسامی متقاضیان به زودی برای این وزارتخانه ارسال می‌شود و صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم نیز در این زمینه همکاری خواهد کرد.

وی با اشاره به سند تحول فرهنگی دانشگاه‌ها اظهار داشت:‌ طراحی برنامه در درازمدت، برنامه 5 ساله فرهنگی و اجتماعی، همچنین تقویم یک ساله دانشگاه‌‌ها 3 اقدام دانشگاه ها برای تحقق سند تحول فرهنگی به شمار می‌آید.

خواجه سروی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت مسایل فرهنگی در وزارت علوم تاکید کرد: امکانات فرهنگی موسسات غیردولتی غیرانتفاعی پیش از تاسیس حتماً بررسی می‌شود و در آیین نامه رتبه بندی دانشگاه ها که به تازگی از سوی وزیر علوم ابلاغ شد توجه به مسایل فرهنگی بسیار پررنگ است.

وی در ارتباط با لباس متحدالشکل دانشجویی تاکید کرد که چیزی به عنوان لباس متحدالشکل برای دانشگاهیان وجود ندارد. آنچه که از قانون برداشت می‌شود رعایت حجاب و عفاف است.