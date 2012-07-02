صدور پروانه ساخت "لاله" قطعی است/ فیلمی که فارابی زیر بار تولیدش نرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار خبر رسمی عقد قرارداد تولید پروژه سینمایی "لاله" میان مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و اسدلله نیکنژاد برخی ابهامات بهویژه در زمینه کیفیت صدور مجوز ساخت برای این فیلم سینمایی بهوجود آمد.
علیرضا سجادپور مدیرکل اداره نظارت و ارزشیابی ارشاد در این زمینه با اشاره به کامل نبودن فیلمنامه فیلم سینمایی "لاله" از موافقت ضمنی با تولید و صدور پروانه ساخت برای این فیلم به کارگردانی اسدالله نیکنژاد خبر داد.
اسدالله نیکنژاد
وی با اعلام این خبر در توضیح کم و کیف صدور پروانه ساخت فیلم "لاله" به کارگردانی اسدالله نیکنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: پروانه ساخت فیلمها زمانی از سوی اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد صادر میشود که فیلمنامه کامل به دست ما برسد. هنوز فیلمنامه کامل به اداره ارسال نشده اما مقدمات و اطلاعات اولیه این پروژه به اطلاع مسئولان رسیده و موافقتهای اولیه برای ساخت این فیلم سینمایی اعلام شده است.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر فیلمنامه فیلم "لاله" در حال بازنویسی است و پس از دریافت کامل فیلمنامه پروانه ساخت از سوی اداره نظارت و ارزشیابی ارشاد صادر میشود.
هم زمان با این اظهارات سجادپور، اخباری مبنیبر حضور علیرضا سبط احمدی در مقام تهیهکننده مشترک این پروژه با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی منتشر شد که این خبر امروز از سوی سبط احمدی تأیید شد.
این تهیهکننده سینما در این زمینه به خبرنگار مهر، گفت: خبر تهیهکنندگی مشترک بنده با مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مورد تایید است اما اخبار تکمیلی این فیلم سینمایی را من در اختیار رسانهها قرار نمیدهم چرا که بیشتر از من مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در جریان کم و کیف تولید این پروژه است.
اظهارنظر سبط احمدی در حالی است که آقامحمدیان روزگذشته در پاسخ به پیگیری مهر به طور کامل از جزئیات پروژه اظهار بیاطلاعی کرده بود و امروز نیز پیگیریهای مهر را بیپاسخ گذاشت.
طبق تازهترین شنیدههای درباره این پروژه، فیلم سینمایی "لاله" به کارگردانی اسدالله نیکنژاد پیش از این در دستور کار بنیاد سینمایی فارابی قرار داشت اما این بنیاد بنا به دلایلی حاضر به حمایت از این فیلم نشد. طبق اخبار غیررسمی حتی استعفای معاون فرهنگی بنیاد فارابی هم به دلیل عدم موافقت با ساخت این فیلم بودهاست.
این پروژه اما پس از خروج از فارابی بر زمین نمانده و به دستور مستقیم رئیس سازمان سینمایی به مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی واگذار شد که این مرکز با بودجهای پنج میلیاردی تولید این پروژه را کلید زدهاست.
فیلم سینمایی "لاله" که نگارش فیلمنامه آن را هم اسدالله نیکنژاد برعهده داشتهاست داستانی با محوریت زندگی لاله صدیق؛ قهرمان اتوموبیلرانی ایران دارد که با این داستان محوری سوژهای اجتماعی را طرح میکند. دلیل مخالفت فارابی با این پروژه اختلاف فاحش فضای فرهنگی حاکم بر این فیلمنامه با فرهنگ ایرانی-اسلامی بوده است.
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