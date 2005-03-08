گسترش نهاد هاي بازارگردان براي توسعه بازار سرمايه ضروري است

يك كارشناس بازار سرمايه درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي"مهر" در خصوص تاثيرات بازرگرداني سهام در رونق بازارسرمايه گفت: بازارگرداني يكي از فعاليت هاي اصلي و پايه اي بازار سرمايه است و ترديدي نيست براي توسعه بورس شكل گيري نهادهاي بازارگردان ضروري است.

اكبر زرگاني نژاد با اشاره به اينكه موفقيت آميز بودن عمليات بازارگرداني به عوامل مختلفي بستگي دارد افزود: تناسب كارآيي بازار، درصد سهامي كه دراختيار بازارگردان ها قرارمي گيرد،توزيع وگستردگي سهام،تامين منابع اعتباري كه بازارگردان ها به آن نياز دارند و هماهنگي خريداران وفروشندگان با نهاد هاي بازارگردان جزءعوامل مهم تاثيرگذار برروي عمليات بازارگرداني به شمار مي رود.

وي با بيان اينكه هرچه قدرعوامل فوق بيشترفراهم گردد،عمليات بازارگرداني نيز موثرترخواهد بود،اظهارداشت: درصورت عدم تحقق عوامل فوق است ممكن است هرگونه نارسايي درعمليات بازارگرداني رخ دهد ،چون در صورت فراهم نشدن اين عوامل بازارگردان ها تمركز خود را براي انجام عمليات موثر در بازاراز دست مي دهند.

زرگاني نژاد با اشاره به اينكه بازارگرداني سهام نقدينگي سهام را دربازارفراهم مي نمايد،تصريح كرد: بازار گرداني جلوي نوسانات مقطعي روي يك سهم را گرفته و سهام را به ارزش ذاتي خود نزديك مي كند ودر مجموع بازار با يك شرايط آرام و عادي تربه كارخود ادامه مي دهد.

وي گسترش نهاد هاي بازارگردان را براي ايجاد اطمينان لازم در فضاي بازارضروري دانست وافزود: درحال حاضرميزان بازارگرداني سهام دربورس بسيارناچيزاست و هنوزمدت زمان زيادي ازفعاليت اين نهاد ها نمي گذرد اما با گذشت زمان وگسترش اين نهادها با جلوگيري ازافزايش عرضه مازاد سهام توسط بازارگردان ها، بازارنيزبه خوبي متعادل خواهد شد.