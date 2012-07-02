به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال نابینایان در نشست خبری که با حضور نمایندگان رسانه ها در دفتر امور مشترک فدراسیون ها برگزار شد، گفت: دیوید بکهام یک هفته در تمرین تیم فوتبال نابینایان بریتانیا حضور پیدا کرد و یک بار هم در حالی که چشم بند به چشمش زده بود با آنها بازی کرد بعد گفت فوتبالیست های واقعی اینها هستند چرا که کار بسیار دشواری دارند.

فلفلی افزود: این رشته 6 سال است که در ایران راه اندازی شده و رشته نسبتا جوانی است. فوتبال پنج نفره مثل فوتسال است یعنی با پنج بازیکن و در زمین 40 در 20 متر در دو زمان 25 دقیقه مفید برگزار می شود. دروازه بان تیم بیناست اما تیم ها حق ندارند از دروازه بان های ملی استفاده کنند ضمن اینکه چهار بازیکن دیگر باید حتما نابینای مطلق باشند.

سرمربی تیم فوتبال نابینایان در ادامه افزود: زمین در فوتبال پنج نفره به سه قسمت تقسیم می شود و سه راهنما دارد. راهنمای یک سوم دفاعی، دروازه بان است. راهنمای یک سوم میانی سرمربی تیم است و برای یک سوم پایانی هم یک مربی پشت دروازه می‌ایستد.

وی در خصوص گروهبندی مسابقات گفت: این رقابت‌ها با حضور هشت تیم در دو گروه برگزار می شود. در گروه نخست ایران، آرژانتین، اسپانیا و بریتانیا حضور دارند و در گروه دوم هم برزیل، چین، فرانسه و ترکیه هستند. ایران در تاریخ 10 شهریور با آرژانتین دیدار می کند. ما دوازدهم با اسپانیا بازی می کنیم و چهاردهم در سومین بازی مرحله گروهی به مصاف بریتانیا می رویم.

جواد فلفلی گفت: این نخستین تجربه پارالمپیکی ایران است و باید بگویم در گروه بسیار سختی قرار داریم. تیم بریتانیا به عنوان میزبان حریف دشواری است و آرژانتین هم تیم دوم آمریکای جنوبی است. اسپانیایی ها هم تشکیلات خوبی در ورزش معلولان دارند و تیم خوبی در این دوره به حساب می آیند.

وی از برزیل به عنوان بخت نخست قهرمانی این دوره از بازی ها یاد کرد و گفت: چین قدرت اول آسیاست اما ما آنها را در جهانی آنتالیا دو بر یک شکست داده ایم. تیم برزیل هم قدرت بلامنازع جهان است با این حال ما برای کسب تجربه به این بازی ها نمی رویم چراکه المپیک و پارالمپیک جای تجربه اندوزی نیست. سه دوره در بازی های آسیایی و یک دوره جهانی شرکت کرده ایم و می رویم تا بهترین نتیجه را از این رقابت ها بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال نابینایان در پایان اظهار داشت: در فوتبال نابینایان تکنیک در جایگاه بالاتری نسبت به تاکتیک قرار دارد. بازیکنان ما دارای توانمندی بالایی هستند و با تشریح وضعیت تیم حریف، آنها را در جریان تاکیتک حریف قرار می دهیم. در مورد این بچه ها همین بس که بدانید در بازی پلی استیشن از افراد سالم تواناترند.