راوی «نورالدین پسر ایران» تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از نویسندگان جانباز و تجلیل از راوی کتاب «نورالدین پسر ایران» صبح امروز یکشنبه 11 تیر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در هتل انقلاب تهران برگزار شد.

در این مراسم سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی با اشاره به حضور جانبازان در هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: جانبازان در آن دروان آنچه را که بر عهده‌شان قرار داده شده بود به بهترین نحو ممکن به انجام رساندند و امروز نیز در سنگر دیگری قلم به دست گرفته و خاطرات خود را ثبت می‌کنند؛ چرا که جامعه به یادآوری روحیه غیرتمندی و جوانمردی آنها نیاز دارد.

وی افزود: دفاع مقدس فصل خاصی از تاریخ ایران اسلامی به شمار می‌رود که باید همواره به یاد آورده شود و این موضوع به ویژه برای جوانان از اهیمت بیشتری برخوردار است و آنها بیش از هر کسی به این موضوع نیاز دارند.

حسینی ادامه داد: در دوره‌ای برخی از جانبازان و رزمندگان دفاع مقدس تصور می‌کردند باید گمنام باشند و از خدا اجر بگیرند و بحث در مورد خاطرات و تجربیاتشان به اخلاص مد نظر آنها لطمه می‌زند، در حالی که روایت از خاطرات آنها این حس را منتقل نمی‌کند و این درس‌ها باید به عنوان سند افتخاری برای ما باقی بماند و قلم جانباز نیز در این راه تاثیر خاص خودش را دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه گنجینه ارزشمند دفاع مقدس هنوز به اندازه کافی مورد استفاده هنرمندان کشور قرار نگرفته است، گفت: باید این خاطرات را کشف و در قالب قصه، رمان، خاطره و حکایت روایت کرد تا همه دنیا از آن مطلع شوند.

حسینی افزود: هشت سال پس از پایان جنگ تحمیلی آنطور که باید و شاید به این حادثه و ابعاد آن پرداخته نشده است و باید این روزها در عرصه جنگ نرم به فکر احیاء قلم و روحیه جنگی بود.

در این مراسم و پس از سخنرانی وزیر فرهنگ و راشاد اسلامی از نورالدین عافی راوی کتاب «نورالدین پسر ایران» تجلیل و تقدیر به عمل آمد. همچنین معصومه سپهری، تدوین کننده این کتاب و ایوب نصیرالدین همسر وی و نیز گلعلی بابایی نیز مورد تجلیل قرار گرفتند.

همچنین از سه عنوان کتاب با عنوان روزگاران 2 شامل خاطرات جانبازان استان گلستان، «شان عشق» شامل خاطرات محمد فرامرزی و «چشم بیدار» شامل خاطرات محمد امیرخانی رونمایی شد.

مسعود زریبافان، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری نیز از میهمانان ویژه این مراسم به شمار می‌رفتند.

در این مراسم و پیش از سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام غلامی عضو هیات امنای مجمع ناشران انقلاب اسلامی نیز در سخنانی با اشاره به اینکه جبهه مقابله با جنگ نرم تازه‌ترین جبهه‌ای است که پیش روی انقلاب اسلامی باز شده است، اظهار کرد: اگر ما در حوزه مقابله با دشمنان خود قوی عمل نکرده بودیم، بدون شک این جبهه پا نمی‌گرفت و امروز نیز باید بدانیم که اگر در مقابل وظیفه‌مان کوتاهی کنیم، خداوند فرد دیگری را جایگزین ما خواهد کرد.

وی تاکید کرد: موضوع دفاع مقدس و انقلاب اسلامی صرف یک حادثه تاریخی است و باید آن را به عنوان یک پدیده زنده نگریست که می‌توان به کمک آن از لایه‌های تاریخ و با سلاح قلم گذشت.

غلامی از آمادگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از ناشران و آثار هشت سال دفاع مقدس خبر داد و گفت: ما خریدهای قابل توجهی را در این حوزه از ناشران داشته و خواهیم داشت و در کنار آن برای تالیف و انتشار برخی آثار قرار داد بسته و بنیاد ادبیات داستانی نیز از این آثار حمایت ویژه‌ای خواهد کرد.