وحدت ملت و تشكيل دولت قدرتمند تنها راه اخراج اشغالگران است/ نبايد اعراب سني را با بعثي ها يكسان فرض كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از شبكه خبري الجزيره ، نماينده پارلمان جديد عراق تاكيد كرد: امنيت در عراق تنها با رضايت همه اقشار ملت با همه عناصرش تثبيت خواهد شد.



چلبي افزود: امنيت از طريق بكارگيري نيروي زور تثبيت نخواهد شد زيرا ما نمي توانيم صدها يا ميليونها نفر از قشرهاي مردم را خارج از قانون قلمداد كنيم و با آنها با نيروي قهريه استفاده كنيم بلكه بايد با گفتگو و تفاهم با آنها رفتار كنيم.



وي گفت : برخي جريان ها در عراق اعتقاد دارند كه بايد بر ضد اشغالگري مقاومت كنند و خروج اشغالگران هم تنها از طريق زور ميسر است ما مي گوييم وحدت ملت عراق و شكل گيري دولت قدرتمند در عراق تنها راه تضمين كننده براي خارج كردن نيروهاي بيگانه از عراق است .



رئيس كنگره ملي عراق افزود : ملي گراهايي كه وظيقه خود را مقاومت بر ضد اشغالگري مي دانند، به گفتگو دعوت مي كنيم .



به گفته وي گفتگو با طرف هاي موثر كه تاثير معنوي و سياسي بر اين گروه ها دارند در جريان است و نبايد اعراب اهل سنت را با بعثي ها يكسان پنداشت .



چلبي افزود: بايد ميان اعراب سني و بعثيها تفاوت قائل شد اعراب سني در زمان حكومت صدام در بسياري از مناطق در معرض ظلم و استبداد رژيم وي قرار داشتند و برخي از آنها قربانيان جنايات صدام هستند و آنها در حال حاضر خواهان مقاومت بر ضد نيروهاي خارجي هستند برادران اهل سنت ما جنايات تروريستي بر ضد ديگر اقشار ملت عراق را محكوم مي كنند .

وي گفت : آنهايي كه جنايت هولناكي را در حله آفريدندو صدها نفر را به خاك و خون كشيدند نشان دادند كه تنها به دنبال كشتار بخشي خاصي از ملت عراق هستند زيرا در جنايت حله حتي يك خارجي هم نبود در حالي كه آنها ادعا مي كنند عليه نيروهاي خارجي مقاومت مي كنند .





وي درباره ليست كردها گفت : مهم تفاهم با ليست كردها است زيرا ما اگر خواهان موفقيت روند سياسي در عراق هستيم نمي توانيم آنها را از اين روند دور نگه داريم .



چلبي همچنين از تلاش هاي خود براي داخل كردن كساني كه انتخابات اخير را تحريم كردند براي شركت در روند سياسي جديد خبر داد.



چلبي به ديدارخود با هيات علماي اهل سنت اشاره كرد و گفت : با هيات علماي اهل سنت كه نقش بزرگ و معنوي در ميان اعراب سني دارد، ديدار كردم ، ما شركاي آينده عراق هستيم از آنها مي خواهيم نقش در تدوين قانون اساسي داشته باشيم و اينكه به ملت عراق كمك كنند.



رئيس كنگره ملي عراق درباره اينكه هيات علماي اهل سنت تعيين جدول زماني براي خروج نظاميان آمريكايي را شرط ورود خود در روند سياسي اعلام كرده اند، گفت : من نيزبيش ازيك سال است خواستار آن شدم تا توافقي درباره نحوه حضور نيروهاي خارجي در عراق صورت گيرد تا ابتدا همه نيروهاي خارجي از شهرهاي عراق عقب نشيني كنند و درادامه همه آنها از عراق خارج شوند ما مي خواهيم هيچ خلاء امنيتي در عراق كه به نظاميان بيگانه بهانه ادامه حضورشان را بدهد، وجود نداشته باشد.