افزایش سطح خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال گذشته با بیمه دی برای استفاده بازنشستگان از خدمات درمانی و بستری قرارداد منعقد شد و امسال نیز به احتمال زیاد با همین بیمه قرارداد خواهیم بست.

وی با اشاره به اینکه برای ارائه خدمات بیشتر به بازنشستگان باید مبلغ بیشتری نیز از حقوق آنان کسر شود، تاکید کرد: سال گذشته ماهانه 6 هزار و 700 تومان از حقوق بازنشستگان کسر می شد و متناسب با این مبلغ نیز بازنشستگان از خدمات درمانی بهره مند می شدند.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی گفت: با توجه به اینکه بازنشستگان از خدمات ارائه شده توسط بیمه رضایت کامل نداشتند به همین دلیل در سال جاری قصدداریم در قرار داد با بیمه تکمیلی خدمات بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم.

به گفته خبازها، طبیعتا با افزایش خدمات، مبلغ بیشتری نیز از حقوق بازنشستگان کسر خواهد شد که البته بزودی میزان آن اعلام می شود.

وی اظهار داشت: پس از بررسی شرایط بیمه تکمیلی، به بازنشستگان اعلام می کنیم تا در صورت تمایل از این خدمات بهره مند شوند.

خبازها با اشاره به اینکه در حال حاضر یک میلیون و 500 هزار بازنشسته در سراسر کشور تحت پوشش تامین اجتماعی بوده و از خدمات بیمه تکمیلی استفاده می کنند، افزود: جزئیات و نرخ جدید بیمه تکمیلی در آینده نزدیک به بازنشستگان اطلاع رسانی خواهد شد.