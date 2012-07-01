نمایشگاه هفته هنر بستری مناسب برای جذب گردشگر

حجت الاسلام سید علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نمایشگاه می تواند در معرفی توانمندیها به بازدیدکنندگان دهد و راه آورد بسیار مثبتی را در پی خواهد داشت.

وی اظهار داشت: همچنین به جهت برگزاری این نمایشگاه در پایتخت، امکان دارد که رایزن های فرهنگی کشورهای مختلف جهان مستقر در تهران و یا گردشگران وارده به کشور نیز از نمایشگاه بازدید کنند و با توانمندیهای گلستان آشنا شوند.

حجت الاسلام طاهری گفت: نمایشگاه هفته هنر گلستان در تهران می تواند در جذب گردشگر داخلی و خارجی برای استان بازتاب مثبتی داشته باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: ثبت برج قابوس در فهرست آثار جهانی افتخاری برای گلستان است و توانمندی هنری و تمدنی کشور را نمایان می سازد.

وی اظهار داشت: ثبت این اثر فرصتی است برای کشور ما و موجب آشنایی جهان با تمدن و فرهنگ ایرانی می شود و ره آورد خوبی برای کشور استان به دنبال خواهد داشت.

