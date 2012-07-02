  1. جامعه
۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۷:۱۲

لیست بدهکاران بانکی ممنوع الخروج روزانه در اختیار پلیس است

لیست بدهکاران بانکی ممنوع الخروج روزانه در اختیار پلیس است

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه گفت: لیست بدهکاران بانکی ممنوع الخروج شده هر روز در اختیار پلیس قرار می گیرد.

سردار محمود صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پرونده بدهکاران بانکی که ممنوع الخروج می شوند روزانه از سوی بانک مرکزی به نیروی انتظامی ارسال شده و مانیز این افراد را براساس لیست های ارائه شده ممنوع الخروج می کنیم. همچنین لیست رفع ممنوع الخروج بدهکارانی نیز که بدهی خود را تسویه کرده اند برای ما ارسال می شود و بلافاصله آن را اعمال می کنیم.

وی ادامه داد:ارسال لیست بدهکاران بانکی روشی جاری است که انجام می شود و ما براساس حکم قوه قضائیه این افراد را در لیست ممنوع الخروج قرار می دهیم.

به گفته رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه افراد برای اطلاع از ممنوع الخروج بودن یا علت آن می توانند با در دست داشتن گذرنامه به مراکز گذرنامه استان ها مراجعه کنند. در پایتخت نیز افراد می توانند به مرکز گذرنامه در میدان پروین تهرانپارس مراجعه کنند.

کد مطلب 1639541

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها