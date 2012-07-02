لیست بدهکاران بانکی ممنوع الخروج روزانه در اختیار پلیس است

سردار محمود صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پرونده بدهکاران بانکی که ممنوع الخروج می شوند روزانه از سوی بانک مرکزی به نیروی انتظامی ارسال شده و مانیز این افراد را براساس لیست های ارائه شده ممنوع الخروج می کنیم. همچنین لیست رفع ممنوع الخروج بدهکارانی نیز که بدهی خود را تسویه کرده اند برای ما ارسال می شود و بلافاصله آن را اعمال می کنیم.

وی ادامه داد:ارسال لیست بدهکاران بانکی روشی جاری است که انجام می شود و ما براساس حکم قوه قضائیه این افراد را در لیست ممنوع الخروج قرار می دهیم.

به گفته رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه افراد برای اطلاع از ممنوع الخروج بودن یا علت آن می توانند با در دست داشتن گذرنامه به مراکز گذرنامه استان ها مراجعه کنند. در پایتخت نیز افراد می توانند به مرکز گذرنامه در میدان پروین تهرانپارس مراجعه کنند.