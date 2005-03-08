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۱۸ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۳۹

درآستانه سفر رايس به اسلام آباد ؛

ليبراسيون: پاكستان خواهان ادامه گفتگوهاي هسته اي ايران و اروپا شد

پاكستان اعلام كرد كه گفتگوهاي هسته اي ايران و اتحاديه اروپا بايد تا زماني ادامه پيدا كند كه موضوع هسته اي ايران حل و فصل گردد.

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه ليبراسيون، جليل عباس جيلاني سخنگوي جديد وزارت امور خارجه پاكستان اظهار داشت: اسلام آباد خواهان آن است كه قطع نامه اي منصفانه بر طبق اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هاي هسته اي ايران صادر شود. وي گفت موضوع ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت فقط زماني بايد مطرح شود كه تمام مفاد اساسنامه آژانس قادر به حل و فصل مسئله هسته اي ايران نباشد.

جيلاني تصريح كرد: موضع پاكستان در برابر برنامه هاي هسته اي ايران بارها از سوي مقامات عالي رتبه پاكستان اعلام شده است و اسلام آباد خواهان آن است كه موضوع هسته اي ايران از راه مذاكره و در چهارچوب قوانين سازمان ملل حل و فصل گردد.

سخنگوي وزارت امور خارجه پاكستان همچنين تصريح كرد در سفر هفته آينده كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا به پاكستان درباره برنامه هسته اي ايران نيز بحث و گفتگو خواهد شد.

مسائل بين المللي و منطقه اي، تروريسم بين الملل و نياز براي مبارزه با آن و همچنين روند صلح ميان هند و پاكستان از ديگر موضوعاتي است كه در سفر رايس بررسي خواهد شد.

به گفته وي، پاكستان از نخست وزير هند دعوت كرده است كه به پاكستان سفر كند اما تاكنون پاسخي از هند نرسيده است.

کد مطلب 163955

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