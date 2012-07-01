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۱۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۱۷

زرین کلاه تاکید کرد:

محدوده ترافیکی شیراز در ماه رمضان اجرا نمی شود

محدوده ترافیکی شیراز در ماه رمضان اجرا نمی شود

شیراز – خبرگزاری مهر: فرماندار شیراز گفت: محدوده ترافیکی شیراز در ماه رمضان اجرایی نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زرین کلاه ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص زمان اجرای طرح محدوده ترافیکی شیراز افزود: شورای ترافیک استان اجرای این طرح را متوقف کرده و شهرداری باید زیر ساخت های اجرای این طرح را برای شورای ترافیک استان مشخص کند.

وی تصریح کرد: به هیچ عنوان درست نیست که مردم روزه دار در ایام ماه مبارک رمضان با محدودیت های ترافیکی نیز مواجه شوند.

فرماندار شیراز در خصوص افزایش کرایه های تاکسی در شیراز نیز تاکید کرد: کرایه 200 تومانی در شیراز غیر قانونی است.

زرین کلاه افزود: تاکسی های سطح شهر باید طبق گذشته کرایه ها را محاسبه کنند.

کد مطلب 1639560

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