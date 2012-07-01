ایجاد 160 پایگاه اوقات فراغت تبلیغات اسلامی در قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری ظهر یکشنبه در مراسم آغاز به کار طرح اوقات فراغت این سازمان اظهار داشت: امسال طرح اوقات فراغت از نظر کمی و کیفی رشد داشته و 80 پایگاه بوستان معرفت ویژه کودکان و 80 پایگاه هسته فرهنگی جوان ویژه نوجوانان و جوانان تشکیل شده است.



وی با اشاره به تشکیل 40 پایگاه در سطح روستاهای استان افزود: حدود 100 مربی ماهر در پایگاه‌های تابستانی تدریس می‌کنند.



حجت‌الاسلام اسکندری وجه تمایز طرح اوقات فراغت امسال با سال‌های گذشته را تنوع موضوعات مرتبط با نیازهای کودکان، نوجوانان و جوانان برشمرد و تاکید کرد: هر چند گذراندن اوقات فراغت با مشکلات و چالش‌هایی مواجه است اما سازمان تبلیغات اسلامی سعی کرد برنامه‌های این ایام را متناسب با نیاز روز جامعه و جوانان طراحی و اجرا کند.



وی توجه به قرآن کریم، اعتقادات، اندیشه‌های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، مدیریت فرهنگی، مبارزه با ناتوی فرهنگی، دسیسه‌های دشمنان، پیوست فرهنگی، پدافند غیرعامل، حجاب و عفاف، جامعه و فکر، خدا و علم و بصیرت دینی را مهم‌ترین موضوعات این طرح عنوان کرد و گفت: مخاطبان اصلی برنامه‌های اوقات فراغت امسال نوجوانان و جوانان هیئت‌های مذهبی هستند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزاری گفتمان دینی، ورود جدی در فضای مجازی، برگزاری جشنواره، مسابقات و اردوی آموزشی - زیارتی را از دیگر ویژگی‌های اوقات فراغت امسال برشمرد و تاکید کرد: در پایان این طرح جشنواره نشریات و وبلاگ‌های دینی برگزار و از برترین‌های این جشنواره تقدیر می‌شود.



طرح اوقات فراغت سازمان تبلیغات اسلامی استان قم از روز یکشنبه 11 تیرماه آغاز و تا 10 شهریور ماه ادامه دارد. این طرح در طول سال تحصیلی جدید در قالب دیگری اجرا می‌شود.