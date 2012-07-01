تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه دوازدهم تیرماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با دوازدهم شعبان سال 1433 هجری قمری و بیست و دوم جولای سال 2012 میلادی.
- در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا که در شهر شانگهای چین برگزار میشود، امروز کاله آمل به مصاف تیم العربی قطر میرود.
- روز دوم از سومین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* اردوس ازبکستان - ال اسپرت لبنان، ساعت 14 به وقت تهران، ورزشگاه یرموک کویت
* جی اچ بانک تایلند - ناگویا اوشنز ژاپن، ساعت 16:30 به وقت تهران، ورزشگاه یرموک کویت
* الریان قطر - گیتی پسند ایران، ساعت 19 به وقت تهران، ورزشگاه یرموک کویت
* تایسون نام ویتنام - یرموک کویت، ساعت 21:30 به وقت تهران، ورزشگاه یرموک کویت
- تمرینات تیم ملی کاراته برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا در تاشکند از امروز آغاز میشود.
- تیم کشتی فرنگی نوجوانان امروز برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان راهی شهر بیشکک قرقیزستان میشود.
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