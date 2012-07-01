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۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۰:۲۶

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری ادامه رقابتهای والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا و پیگیری سومین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه دوازدهم تیرماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با دوازدهم شعبان سال 1433 هجری قمری و بیست و دوم جولای سال 2012 میلادی.

- در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا که در شهر شانگهای چین برگزار می‌شود، امروز کاله آمل به مصاف تیم العربی قطر می‌رود.

- روز دوم از سومین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* اردوس ازبکستان - ال اسپرت لبنان، ساعت 14 به وقت تهران، ورزشگاه یرموک کویت
* جی اچ بانک تایلند - ناگویا اوشنز ژاپن، ساعت 16:30 به وقت تهران، ورزشگاه یرموک کویت
* الریان قطر - گیتی پسند ایران، ساعت 19 به وقت تهران، ورزشگاه یرموک کویت
* تایسون نام ویتنام - یرموک کویت، ساعت 21:30 به وقت تهران، ورزشگاه یرموک کویت

- تمرینات تیم ملی کاراته برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا در تاشکند از امروز آغاز می‌شود.

- تیم کشتی فرنگی نوجوانان امروز برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان راهی شهر بیشکک قرقیزستان می‌شود.

کد مطلب 1639568

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