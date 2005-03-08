مراكز 6 گانه معاينه فني خودرو در ايام نوروز نيز فعال است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران مهندس محمد رضا اميري صفت با بيان اينكه تصور نمي كنيم نيازي به افزايش ساعات فعاليت مراكز معاينه فني خودرو داشته باشيم ، اظهار داشت : همچنين سيستم تعيين وقت قبلي مراجعه به مراكز معاينه فني خودرو نيز در طول ايام نوروز با شماره تلفن هاي 4- 4824471 فعال خواهد بود .

وي با تاكيد بر اينكه در اسفند ماه جاري ميزان مراجعات شهروندان به مراكز معاينه فني خودرو نسبت به اسفند ماه سال گذشته حدود 30 تا 50 درصد افزايش يافته است ، تاكيد كرد : شايد يكي از دلايل عمده كمي استقبال رانندگان از بحث معاينه فني خودرو ، عدم اطلاع دقيق شهروندان از وجود چنين مراكزي در سطح شهر باشد كه در اين راستا اطلاع رساني بيشتر از طريق رسانه هاي گروهي در خصوص فلسفه وجودي چنين مراكزي و نشاني دقيق آنها و همچنين نصب پلاكارد در محدوده هاي پر تردد شهر مي تواند در افزايش استقبال مردم از مراجعه به مراكز معاينه فني خودرو تاثير گذار باشد .