به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر كانون وكلاي دادگستري مركز ، آذربايجان شرقي ، اردبيل آذربايجان غربي ، كردستان اصفهان مركزي ، چهار محال بختياري، خراسان، خوزستان ، لرستان، كرمانشاه ،همدان ، ايلام ، گيلان، فارس، بوشهر، كهكيلويه بوير احمد، قزوين، زنجان، مازندران و گلستان از طريق آزمون كتبي و طبق مقررات به تعداد مورد نياز براي حوزه خود كارآموزي وكالت مي پذيرد .

اين گزارش مي افزايد : داوطلبان بايد مدارك خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روزپنج شنبه 30 مرداد ماه با پست سفارشي به نشاني كانوني كه جهت اشتغال به كارآموزي و وكالت انتخاب مي كنند ارسال نمايند .