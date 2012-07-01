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۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۰:۳۵

"مانی و دلاور" پس از یافتن غار کلید می خورد

"مانی و دلاور" پس از یافتن غار کلید می خورد

فیلم سینمایی"مانی و دلاور" به کارگردانی فرزاد موتمن با یافتن لوکیشن های مورد نیاز از جمله چند غار طبیعی کلید می خورد.

ولی الله مدنی تهیه کننده این پروژه سینمایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: نگارش نهایی فیلمنامه توسط حسن مهدوی‌فر به پایان رسیده و آخرین نسخه فیلمنامه نیز زیر نظر فرزاد موتمن بازنویسی شده‌است. این فیلم پروژه ای تاریخی و سنگین به حساب می آید. بنابراین انتخاب لوکیشن مناسب از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی ادامه داد: مدتهاست که به دنبال لوکیشن های مناسب در شهرهای مختلف برای فیلم می گردیم. چند غار برای فیلمبرداری مد نظر هستند که متاسفانه هنوز آنها را پیدا نکرده ایم. اگر تلاشهایمان برای یافتن لوکیشن به نتیجه مطلوب نرسد مجبوریم به ساختن دکور روی بیاوریم.

تهیه‌کننده "خنده در باران" گفت: این فیلم با نگاهی ملی به تاریخ ایران و با موضوع کودک و نوجوان ساخته می‌شود. داستان "مانی و دلاور" درباره پسر بچه‌ای 11 ساله است که به تخیلات و داستان‌های دایی‌اش که نویسنده ناموفقی است عینیت می‌بخشد. فیلمبرداری این فیلم سینماییدر شهرهای مختلف شیراز، کرمانشاه، اصفهان و... انجام می شود.
 
موتمن فیلم‌های سینمایی "باج خور"، "شب‌های روشن"، "بیداری"، "جعبه موسیقی"، "صداها" و... را در کارنامه دارد.
کد مطلب 1639615

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