مساجد بايد هر روز خانه تكاني شوند // متولي مشخص و فرهنگ سازي عمومي بهبود وضعيت بهداشتي مساجد را در پي خواهد داشت

مساجد به عنوان پايگاه هايي فرهنگي و معنوي مي بايست در طول سال و به طور مرتب مورد نظافت و پاكيزگي قرار گرفته و همواره معطر و تميز باشند .





حجت الاسلام سيد شكرالله زندوي رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان هرمزگان در گفت وگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اظهار داشت :

وي با اشاره به اين كه مساجد نمي بايست تنها در مقطعي از سال ، مورد توجه نظافت قرار گيرند ، گفت : بي ترديد پاك بودن و ظاهر مناسب داشتن مسجد ، از جمله عوامل جلب و جذب عمومي است ، بنابراين مسئولان و هيأت امناي مساجد مي بايست به اين مسئله توجه ويژه اي داشته و در راستاي رسيدن به اين مرحله فعاليت كنند .





رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان هرمزگان با تأكيد بر اين كه مساجد بايد هر روز مورد خانه تكاني قرار گيرند ، سال نو را بهانه مناسبي براي نظافت مسجد عنوان كرد و گفت : بسيار شايسته و ضروري است كه پاكيزگي مسجد به عنوان يك فرهنگ در ميان اقشار مختلف مردم نهادينه شده و مورد توجه قرار گيرد .





حجت الاسلام زندوي افزود : در كنار نهادينه شدن اين فرهنگ ، خادمان مساجد نيز بايد به طور جدي تري در امر نظافت مساجد فعاليت كنند و بي ترديد اين امر مستلزم داشتن يك متولي مشخص به منظور نظارت مستمر و سازنده بر عملكرد اين گروه است .





وي با اشاره به اين كه كاركنان مساجد وخادمان اين اماكن فرهنگي و معنوي نيز نياز به حقوق و دستمزد دارند ، گفت : به تجربه مي بينيم مساجدي كه به واسطه امور اوقافي و كمك هاي مردمي درآمدزا هستند و توان پرداخت حقوق به خادمان خود را دارند، به لحاظ بهداشتي و نظافت ، وضعيت خوبي دارند ، اما متأسفانه ساير مساجد موقعيت خوبي نداشته و تميز نيستند .





رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان هرمزگان گفت : در بسياري موارد ديده مي شود خادماني كه براي نظافت مساجد انتخاب شده اند خود نياز به نظافت و پاكيزگي دارند ! در اين شرايط نمي توان انتظار داشت چنين شخصي از عهده نظافت مسجد برآمده و اين اماكن مذهبي را در وضعيت شايسته اي نگهداري كند.





حجت الاسلام زندوي تأكيد كرد : متولي مشخص و فرهنگ سازي عمومي عواملي هستند كه بهبود وضعيت بهداشتي مساجد را در پي خواهند داشت .