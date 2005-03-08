اكران ويژه فيلم مستند سينمايي "خداحفظ ارنستو" درخانه سينما

به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر ، اين فيلم در قالب اكران ويژه فقط براي فيلمسازان نويسندگان و تهيه كنندگان، منتقدان و اهالي مطبوعات در روز يكشنبه 23 اسفند ماه سالجاري ساعت 30/17 به نمايش گذاشته مي شود.

مستند "خداحافظ ارنستو" در 80 دقيقه به مرور افكار وانديشه هاي " ارنستو چه گوارا" قهرمان محبوب آمريكاي لاتيني مي پردازد.

دراين فيلم "زندگي و مرگ" چه گوارا از نگاه فرزندان وهمرزمان او روايت مي شود و سخنراني ترجمه شده چه گوارا درجمع عمومي سازمان ملل وبيان خاطرات نزديك ترين دوستان چه گوارا بخشهايي از اين فيلم را تشكيل مي دهند.

برپايه اين خبر فيلم مستند سينمايي "خداحافظ ارنستو" به تهيه كنندگي موسسه سينمايي Cut Shot فرانسه توليد شده و از اواخر ژانويه در كشورهاي اروپايي اكران مي شود.

نسخه ويديويي اين فيلم به زودي در سراسر كشور پخش مي گردد.