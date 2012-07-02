نتایج جلسه مدیرعامل استقلال با جواد نکونام/ فقط ماند رضایت اوساسونا

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده که از چند روز پیش مذاکرات خود با جواد نکونام را آغاز کرده بود، شامگاه دوشنبه در نشستی رودررو با کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، شرایط حضور وی در تیم استقلال را بررسی کرد اما نشست چند ساعته آنها در نهایت منوط به صدور رضایت نامه از سوی باشگاه اوساسونا اسپانیا شد.

در این نشست جواد نکونام شرایطش برای حضور در استقلال را اعلام و تاکید کرد در صورتیکه بتواند رضایت نامه اش را از تیم فوتبال اوساسونا دریافت کند تنها در استقلال بازی خواهد کرد و در تیم های دیگری بازی نخواهد کرد. اگر هم به استقلال نیاید در این باشگاه اسپانیایی خواهد ماند.

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان همچنین پیشنهاد مالی باشگاه استقلال برای صدور رضایت نامه اش از سوی اوساسونا را دریافت کرد و مقرر شد طی سه روز آینده در مذاکره ای که با مسئولان این باشگاه اسپانیایی خواهد داشت، جواب نهایی آنها را بگیرد و به استقلالی ها اعلام کند.

جواد نکونام که چند سالی است در تیم فوتبال اوساسونا اسپانیا بازی می کند، کاپیتان اول تیم ملی فوتبال ایران است و براساس قراردادی که با تیم اوساسونا دارد نمی تواند بدون دریافت رضایت نامه راهی تیم دیگری شود.