  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۸ اسفند ۱۳۸۳، ۱۴:۰۹

كوئنتين تارانتينو نسخه جديد فيلم "جمعه سيزدهم" را مي سازد

" كوئنتين تارانتينو " درحال حاضرسرگرم بررسي امكان دوباره نويسي وكارگرداني فيلم جديدي ازمجموعه " جمعه سيزدهم " است .

" كوئنتين تارانتينو "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين كارگردان كه فيلمهاي " سگداني "،" جكي براون " و" بيل را بكش يك ودو" را دركارنامه هنريش ثبت كرده مذاكرات را با شركت فيلمسازي نيولاين آغازكرده واين هفته درصدد است كه با مديران توليد اين شركت وارد مذاكره شود.
نسخه اوليه فيلم " جمعه سيزدهم "درسال 1980 به نمايش عمومي درآمد وداستان قاتلي را روايت كرد كه با ماسك قربانيانش را به قتل مي رساند.
اگر" تارانتينو " اين اثررا جلو دوربين ببرد مي توان گفت كه اين فيلم نخستين پروژه اي است كه توسط اين كارگردان درخارج ازشركت فيلمسازي ميرامكس ساخته مي شود.

 

کد مطلب 163970

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها