كوئنتين تارانتينو نسخه جديد فيلم "جمعه سيزدهم" را مي سازد

" كوئنتين تارانتينو "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين كارگردان كه فيلمهاي " سگداني "،" جكي براون " و" بيل را بكش يك ودو" را دركارنامه هنريش ثبت كرده مذاكرات را با شركت فيلمسازي نيولاين آغازكرده واين هفته درصدد است كه با مديران توليد اين شركت وارد مذاكره شود.

نسخه اوليه فيلم " جمعه سيزدهم "درسال 1980 به نمايش عمومي درآمد وداستان قاتلي را روايت كرد كه با ماسك قربانيانش را به قتل مي رساند.

اگر" تارانتينو " اين اثررا جلو دوربين ببرد مي توان گفت كه اين فيلم نخستين پروژه اي است كه توسط اين كارگردان درخارج ازشركت فيلمسازي ميرامكس ساخته مي شود.



