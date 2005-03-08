تسريع در تعيين قيمت خريد تضميني برگ سبز چاي ضروري است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، عضو اتحاديه كشاورزان چاي شمال با بيان اين مطلب گفت: با توجه به تصويب تبصره 7 قانون بودجه سال 84 در مجلس شوراي اسلامي براي حل مشكل چايكاران در سال 84 ، دولت برگ سبز چاي و چاي خشك توليدي كارخانجات را به صورت تضميني در سال زراعي آينده خريداري خواهد كرد .
سيد محمدرضا علوي املشي گفت : اين خبر موجب خوشحالي چايكاران و توليدكنندگان چاي شده است .
وي تاكيد كرد: شوراي اقتصاد بايد هر چه سريعتر قيمت تضميني برگ سبز چاي و چاي خشك توليدي در سال 84 را مشخص كند تا چايكاران هر چه سريعتر خود را آماده بهره برداري در سال زراعي 84 كنند .
علوي املشي تصريح كرد: درراستاي اين طرح اداره كل چاي شمال با توان بيشتربرعملكرد كارخانجات چاي سازي نظارت خواهد داشت .
نظر شما