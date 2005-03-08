  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۸ اسفند ۱۳۸۳، ۱۳:۱۰

عضو اتحاديه چايكاران كشور:

تسريع در تعيين قيمت خريد تضميني برگ سبز چاي ضروري است

تسريع در تعيين قيمت خريد برگ سبز چاي و چاي خشك توليدي كارخانجات موجب ترغيب كشاورزان براي آماده سازي باغات چاي در سال زراعي 84 خواهد شد .

 به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، عضو اتحاديه كشاورزان چاي شمال با بيان اين مطلب گفت: با توجه به تصويب تبصره 7 قانون بودجه سال 84 در مجلس شوراي اسلامي براي حل مشكل چايكاران در سال 84 ، دولت برگ سبز چاي و چاي خشك توليدي كارخانجات را به صورت تضميني در سال زراعي آينده خريداري خواهد كرد .

سيد محمدرضا علوي املشي گفت : اين خبر موجب خوشحالي چايكاران و توليدكنندگان چاي شده است .

وي تاكيد كرد: شوراي اقتصاد بايد هر چه سريعتر قيمت تضميني برگ سبز چاي و چاي خشك توليدي در سال 84 را مشخص كند تا چايكاران هر چه سريعتر خود را آماده  بهره برداري در سال زراعي 84 كنند .

علوي املشي تصريح كرد: درراستاي اين طرح اداره كل چاي شمال با توان بيشتربرعملكرد كارخانجات چاي سازي نظارت خواهد داشت .

کد مطلب 163971

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها