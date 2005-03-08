تيم ملي فوتبال بدون نمايندگان رسانه هاي گروهي به كره شمالي مي رود

به گزارش خبرنگار" مهر" درحاليكه فدراسيون فوتبال براي اولين ديدارتيم ملي برابربحرين نزديك به 30 خبرنگارازرسانه هاي مختلف خبري را به منامه اعزام كرده بود، اما بنا بردلايلي هيچ خبرنگاري ازايران به پيونگ يانگ اعزام نخواهد شد.

بنظرمي رسد فضاي سياسي بسته دركره شمالي ومشكلاتي كه براي تهيه ويزا بوجود مي آيد، ازجمله دلايل عدم همراهي خبرنگاران درسفرتيم ملي به كره شمالي خواهد بود. اين درحاليست كه به گفته يكي ازمسوولان فدراسيون فوتبال براي ديدارتيم ملي مقابل ژاپن تعدادي ازخبرنگاران به همراه اين تيم به توكيو اعزام خواهند شد.

لازم به ذكراست: ديدارتيم ملي فوتبال كشورمان مقابل كره شمالي روزدهم فروردين ماه سال آينده درپيونگ يانگ برگزارخواهد شد.